Basculement, Réunion food, fête des pères, Grand boucan, manu Kadé et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 16 juin 2024

La route du littoral est basculée sur les voies côté mer

La route du littoral est basculée sur trois voies côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession, informe la direction régionale des routes ce dimanche matin 16 juin 2024. La décision a été prise à la suite des fortes pluies qui s'abattent sur cet axe routier depuis samedi. Prudence dans le secteur

Saint-Denis : du beau, du bon, du (presque) gastro et surtout du pas très cher

Depuis ce vendredi, se tient au square Labourdonnais à Saint-Denis le Réunion food festival. Un rendez-vous gourmand au milieu d'un restaurant éphémère, de stands de dégustations. Entrée, plat, dessert… le tout préparé aux petits oignons par de grands chefs. Alliant gastronomie, terroir et découvertes culinaires, ce rendez-vous saura à coup sûr, ravir les papilles de réunionnais

Bonne fête à tous les pères de La Réunion

Après la fête des mères, c'est l'heure ce dimanche 16 juin 2024 de célébrer les papas. Chaque année, le troisième dimanche de juin, nos papas sont à l'honneur. Cette célébration est l'occasion de dire "Je t'aime" à son père, de passer du temps avec lui ou de lui offrir un petit cadeau.

Animaux et créatures fantastiques : Saint-Paul fait son "Grand Boucan"

Saint-Paul n'en finit plus de rassembler et de faire vibrer La Réunion. Après la flamme, c'est le Roi Dodo qui embrassera la commune saint-pauloise ce dimanche soir 16 juin 2024. Avant cela, le Grand Boucan investira le front de mer de Saint-Paul avec ses nombreux animaux et créatures fantastique. Une seule recommandation : venez déguisez et amusez-vous

Le duo Manu Kdé-Max Lauret remet au goût du jour "Mon vieux Papa"

Manu Kdé et Max Lauret qui a célébré ses 40 ans de carrière musicale l’an dernier, réinterprètent en duo « Mon vieux Papa ». Hasard du calendrier, le tube séga réarrangé et bien connu des Réunionnais sort en ce jour symbolique de fête des pères

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, (pas tout à fait) du beau temps

Matante Rosina espère une amélioration du temps pour ce dimanche 16 juin 2024, jour de la fête des pères. D'après elle, les averses sont moins fréquentes laissant la place à quelques rayons de soleil qui arrivent à percer les nuages encore bien nombreux. Elle vous conseille de garder votre palto à proximité, le mercure du thermomètre devrait baisser un peu.