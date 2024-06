Bonne fête à tous les pères de La Réunion

Après la fête des mères, c'est l'heure ce dimanche 16 juin 2024 de célébrer les papas. Chaque année, le troisième dimanche de juin, nos papas sont à l'honneur. Cette célébration est l'occasion de dire "Je t'aime" à son père, de passer du temps avec lui ou de lui offrir un petit cadeau. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Une journée pour remercier les pères courages, qui se plient en quatre chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille.

Pour les pères qui ont lâché du lest au travail pour pouvoir passer plus de temps avec leur(s) enfant(s).

Pour les pères qui se sont débarassés des carcans de la société pour s'impliquer complètement dans la vie de la famille. Pour les pères célibataires qui gèrent tout seul.

L'équipe d'Imaz Press souhaite une excellente fêtes des pères à tous les papas Réunionnais, jeunes et plus âgés. Avec une pensée toute particulière et chaleureuse à ceux qui ont récemment perdu le leur, et à ceux qui n'ont pas pu le devenir.

