Animaux et créatures fantastiques : Saint-Paul fait son "Grand Boucan"

Saint-Paul n'en finit plus de rassembler et de faire vibrer La Réunion. Après la flamme, c'est le Roi Dodo qui embrassera la commune saint-pauloise ce dimanche soir 16 juin 2024. Avant cela, le Grand Boucan investira le front de mer de Saint-Paul avec ses nombreux animaux et créatures fantastique. Une seule recommandation : venez déguisez et amusez-vous (Photo archives www.imazpress.com)

Carnaval incontournable du calendrier festif et rassemblant chaque année 15.000 personnes, le Grand Boucan - qui existe depuis 1997 - porté par l’association Pôle Sud et ses partenaires, animera la capitale de l’ouest.

Au programme, des costumes colorés, des animaux et créatures plus étonnants et détonants les uns que les autres et une multitude de chars décorés avec minutie, laissant place à l'imaginaire.

Le défilé démarre à 14 heures sur le front de mer, suivi à 19h30 d’un spectacle de feu et d’embrasement du Roi Dodo, puis d’un feu d’artifice pour se conclure par un concert dès 21 heures.

De la couleur et des festivités largement bien venues en pleine campagne politique.

- Une journée en musique -

Pour l'occasion, les rues de Saint-Paul seront transformées en une scène de spectacle à ciel ouvert.

Près de la place du marché, de 14h à 16h30 la Fanfare Byin Mayé mettra l’ambiance.

Les artistes locaux ont répondu présent : Maya Kamaty Solo SET, Sauvage Sound System ou Kaf Malbar pour des concerts gratuits.

- Le front de mer fermé à la circulation -

Défilé oblige, le front de mer de Saint-Paul sera fermé à la circulation de 5h (dimanche 16 juin) à 2h (lundi 17 juin) entre les rue Guldive et rue Sarda Garriga.

Des navettes gratuites "Kar'Ouest sont accessibles dimanche de 12h à 24h entre les parkings et la Gare routière de Saint-Paul.

Les parkings se situent au nord : à Run market Savanna (arrêt au niveau de la sortie du parking) ou au Parc Expobat (arrêt au niveau du cinéma et du boulodrome).

Au sud de Saint-Paul : au niveau du parking sous viaduc (arrêt de bus).

Il est vivement déconseillé de ne pas s’approcher de la place du marché forain de Saint-Paul en voiture sous peine de bouchons gratinés.

