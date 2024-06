Saint-Paul : exposition d'œuvres réalisées par les artistes du Grand Boucan

Le Grand Boucan a organisé l'exposition Dans notre bulle à la longère Sudel Fuma, à Saint-Paul. Elle met en avant les œuvres des artistes et créateurs travaillant bénévolement à la réalisation du Roi et des chars du carnaval. Jusqu'au lundi 22 juin 2024, le public aura l'opportunité de (re)découvrir les costumes et affiches des précédentes éditions depuis 1997, ainsi que certaines créations des artistes en dehors du Grand Boucan. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)