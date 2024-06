Plan procu, Macron, programmes, land art et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 24 juin 2024 : - "Plan Procu" ou comment donner son vote à un inconnu - Législatives : Macron promet "d'agir jusqu'en mai 2027", dans une lettre publiée dans la presse - Payer plus, loger mieux et sans chômage... les mesures des candidats de la 1ère circonscription - Land art : un musée à ciel ouvert dans la forêt de l'Etang Saint-Paul - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil pointe le bout de son nez

"Plan Procu" ou comment donner son vote à un inconnu

Présenté comme le Tinder du vote, Planprocu.fr met en relation les personnes souhaitant faire une procuration et les volontaires qui porteront leurs votes aux urnes. Le problème, plusieurs internautes ont indiqué qu'il n'y avait aucun moyen de savoir si son choix de vote sera respecté, remettant en cause le principe du site.

Législatives : Macron promet "d'agir jusqu'en mai 2027", dans une lettre publiée dans la presse

Emmanuel Macron a promis dimanche "d'agir jusqu'en mai 2027", même si son camp se trouve en posture délicate à une semaine des législatives, admettant que "la manière de gouverner doit changer profondément" à l'issue du scrutin.

Payer plus, loger mieux et sans chômage... les mesures des candidats de la 1ère circonscription

Dans une semaine, le 30 juin 2024, aura lieu le premier tour des élections législatives anticipées. Le second tour est prévu le 7 juillet. Les Réunionnais sont appelés à élire leurs députés dans les sept circonscriptions de l’île. Mais commençons tout d'abord par la première circonscription. Qui sont les candidats et surtout quels sont leurs programmes ? Tour d'horizon des principales mesures, notamment celles qui préoccupent principalement les Réunionnais.es, à savoir le pouvoir d'achat, le logement, la sécurité et l'emploi. Nous commençons notre tour d'horizon par la 1ere circonscription

Land art : un musée à ciel ouvert dans la forêt de l'Etang Saint-Paul

Pas besoin d’aller au musée pour voir de l’art… Dans la forêt de l’Étang Saint-Paul, des artistes d’un genre particulier ont réalisé des œuvres éphémères à partir d’éléments naturels. Un véritable musée à ciel ouvert dans lequel ce mouvement artistique qu’on appelle Land Art en laissera plus d’un songeur

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil pointe le bout de son nez

Et voilà, Matante Rosina le savait. Le soleil décide enfin de pointer le bout de son nez ce lundi 24 juin 2024. Elle en profite pour faire ses lessives en retard. Elle espère que la météo du le week-end prochain sera meilleure. Les quelques nuages présents de ce matin devraient vite disparaître grâce au vent et laisser la place au soleil. Préparez votre palto ce matin, il va faire frais.