Runball, talent, rétro, insertion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 29 juin 2024 : - Runball 2024 : basketteurs, breakdancers vont enflammer le parquet du stade Jean Ivoula - Breakdance, maloya et moringue se sont donnés rendez-vous à Révèl out talent - Plan procu, programmes, RN, Éducation nationale et extrême droite - Dans le Lot, une recyclerie 100% féminine pour retrouver emploi et "confiance en soi" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour le week-end

Runball 2024 : basketteurs, breakdancers vont enflammer le parquet du stade Jean Ivoula

Alerte, gros événement d'ampleur locale, nationale et internationale ce samedi 29 juin et ce dimanche 30 juin au stade Jean Ivoula de Saint-Denis. Chaussez vos baskets, enfilez vos bas de danse, mettez vos rollers… le RunBall 2024 débarque. Pour cette huitième édition, la danse et le roller-skate-trottinette se regroupent sur le parquet et le bitume pour faire "vibrer La Réunion" et "en mettre plein les yeux"

Breakdance, maloya et moringue se sont donnés rendez-vous à Révèl out talent

Ce vendredi 28 juin 2024, les jeunes ont fait trembler le musée de Villèle à Saint-Paul. Organisée pour promouvoir l'expression des jeunes sous plusieurs formes, la 2e édition de Révèl out talent a rassemblé près d'un millier de jeunes qui ont activement participé aux diverses activités regroupées dans 3 villages : "Talents", "Accès aux Droits" et "Culture". Dessin, chant, danse et ronds de kozé, étaient au programme

Plan procu, programmes, RN, Éducation nationale et extrême droite

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 juin mai au vendredi 28 juin 2024 :

• Lundi 24 juin - "Plan Procu" ou comment donner son vote à un inconnu

• Mardi 25 juin - Législatives : des programmes, des propositions, des promesses... en veux-tu, en voilà, mais (presque) rien pour les Outre-mer

• Mercredi 26 juin - À La Réunion, après la victoire aux Européennes, le difficile défi des législatives pour le RN

• Jeudi 27 juin - "Nous n’obéirons pas" : des cadres de l'Education nationale prennent position contre le RN

• Vendredi 28 juin - Extrême-droite antisociale, homophobe, xénophobe : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas

Dans le Lot, une recyclerie 100% féminine pour retrouver emploi et "confiance en soi"

Penchée sur son ouvrage, Cynthia, employée d'une recyclerie du Lot dont l'objectif est de ramener des femmes vers l'emploi, s'applique à poncer les tiroirs d'une commode qui en a bien besoin.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour le week-end

Matante Rosina est ravie. Elle voit du soleil pratiquement partout ce samedi 29 juin 2024. Dans le sud-est en revanche, le temps reste maussade. Les nuages qui viennent s'installer comme d'habitude sur les pentes l'après-midi ne vont pas gêner le beau temps et laisser tranquilles les plus hauts sommets de l'île.