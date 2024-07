Assemblée nationale, foot, brevet, Livr'anlèr et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 10 juillet 2024 : - Comment faire plus et mieux pour La Réunion, là est la question pour les six député.es de gauche réélu.e.s - Euro-2024: l'Espagne sort les Bleus et attend son adversaire en finale - Brevet 2024 : l'heure des résultats pour les 14.137 élèves de troisième - Saint-Joseph et Sainte-Rose : partir en livre pour promouvoir la littérature péi - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du beau temps

Comment faire plus et mieux pour La Réunion, là est la question pour les six député.es de gauche réélu.e.s

Ce dimanche 7 juillet 2024, En France en général et à La Réunion en particulier, la gauche est arrivée en tête des élections législatives anticipées. Mais En France en général et à La Réunion en particulier, le RN a réalisé des scores jamais obtenus jusqu'à présent. Ainsi dans notre département, le parti d'extrême droite a qualifié tous ses candidats pour le second tour et a réussi un faire élire l'un ses siens dans la 3ème circonscription. Cette grande première dans notre île au peuple banian est dans doute aussi une manière pour la population de faire entendre sa colère et son désarroi face à un pouvoir en place méprisant sa détresse. Certes, les Réunionnais ont finalement fait front contre l'extrême droite. Ils ont réélu les six député de gauche sortants. Et c'est désormais l'heure de l'introspection pour ces élus. Comment comptent-ils faire mieux, quels changements et quelles mesures porteront-ils pour répondre toujours plus et toujours mieux aux attentes des Réunionnais ? Imaz Press les a interrogés

Euro-2024: l'Espagne sort les Bleus et attend son adversaire en finale

La France de Kylian Mbappé s'est faite renverser mardi par la furia et la vista de l'Espagne (2-1), attraction de l'Euro-2024 attendue en favorite de la finale, dimanche, contre l'Angleterre ou les Pays-Bas.

Brevet 2024 : l'heure des résultats pour les 14.137 élèves de troisième

Ce mercredi 10 juillet 2024, les collégiens de 3eme vont enfin savoir s'il ont obtenu leur brevet. Cette année 14.137 élèves de l'académie de La Réunion étaient inscrits. C'est le premier examen passé par les jeunes élèves

Saint-Joseph et Sainte-Rose : partir en livre pour promouvoir la littérature péi

Organisé par l'association interprofessionnelle de la filière livre La Réunion des livres, l'événement "Partir en livre - Livr'anlèr" fait la promotion des ouvrages péi et de la lecture de manière ludique et attractive. À l'occasion de cette opération et à la fois de la fête nationale des livres, auront lieu des animations jusqu'au 20 juillet 2024 à Saint-Joseph et à Sainte-Rose

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du beau temps

Le beau temps persiste ce mercredi 10 juillet 2024. Matante Rosina, qui met toujours son palto le matin, l'enlève en milieu de matinée. Dans l'après-midi, les nuages se développent sur les pentes et pourraient même s'inviter sur le nord de l'île. Dans les Hauts, le soleil prédomine.