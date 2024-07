Saint-Joseph et Sainte-Rose : partir en livre pour promouvoir la littérature péi

Organisé par l'association interprofessionnelle de la filière livre La Réunion des livres, l'événement "Partir en livre - Livr'anlèr" fait la promotion des ouvrages péi et de la lecture de manière ludique et attractive. À l'occasion de cette opération et à la fois de la fête nationale des livres, auront lieu des animations jusqu'au 20 juillet 2024 à Saint-Joseph et à Sainte-Rose. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Partir en livre est un dispositif reconnu au niveau national et labellisé par le Centre national du livre, qui sensibilise les jeunes sur le plaisir de la lecture.

L'animation détient quatre objectifs :

- Transmettre le plaisir de lire

- Créer de nouveaux lecteurs

- Soutenir les acteurs du monde du livre

- Montrer que le livre peut être une joie partagée

- Deux opérations dans deux lieux différents -

Du 9 au 13 juillet, Partir en Livre - Livr'anlèr sera dans la ville de Saint-Joseph à Langevin au parcours de santé, pour des actions en partenariat avec la médiathèque du sud sauvage.

À Sainte-Rose, le public se retrouvera à l'aire de pique-nique de la coulée 77, du 16 au 20 juillet en partenariat avec la bibliothèque de la ville.

Les objectifs de ces événements de proxomité sont :

- Lutter contre l’illettrisme en désacralisant l’objet livre

- Susciter l’envie de lire en proposant des lectures dans des lieux insolites

- Initier des rencontres privilégiées entre le jeune public et les auteur.e.s péi

- Soutenir la filière locale du livre en faisant la promotion du livre péi

- Plusieurs activités -

Partir en livre - Livr’anlèr propose des animations en lien avec la thématique de l’événement national Partir en livre : Sports & jeux.

- Une bibliothèque en plein air de 10h à 16h :

Création d’un espace de lecture en plein air avec des livres et des jeux péi, en consultation sur place. Une sélection de livres sur la thématique du sport est également proposée.

- Les ateliers de 10h à 12h :

Chaque matin, deux ateliers sont animés par des auteur.e.s péi : illustration, BD, manga, jeux, écriture.

- Les lectures suspendues de 10h à 16h :

Quatre lectures sont proposées par jour dans les arbres. Pour cela, les enfants doivent relever le défi sportif de se hisser en haut d’une plateforme perchée à plusieurs mètres de haut.

- Les spectacles à 15h :

Chaque après-midi, la lecture est mise à l’honneur sous toutes ses formes : lecture musicale, conte, kamishibaï, etc.

Pour plus d'informations sur les événements concernant la lecture et les livres, vous pouvez consulter le site internet de La Réunion des livres.

