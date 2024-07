Brevet 2024 : l'heure des résultats pour les 14.137 élèves de troisième

Ce mercredi 10 juillet 2024, les collégiens de 3ème vont enfin savoir s'il ont obtenu leur brevet. Cette année 14.137 élèves de l'académie de La Réunion étaient inscrits. C'est le premier examen passé par les jeunes élèves (Photo : www.imazpress.com)

Français, mathématiques, histoire-géographie, physique-chimie, technologie… Pendant deux jours, les lundi 1er et mardi 2 juillet 2024, les collégiens en classe de troisième se sont soumis aux épreuves écrites du diplôme national du brevet.

À La Réunion, ils sont 14.137 inscrits dans l’académie de La Réunion. 11.958 ont passé le Brevet dans la série générale, tandis que 2.179 ont concouru en série professionnelle.

Cette année, les résultats seront connus à partir de 11 heures. Retrouvez tous les résultats ici.

À la session 2022 du brevet, le taux de réussite dans l'Académie de La Réunion était de 84,4 % toutes séries confondues, soit 84,1 % pour la série générale et 86,6 % pour la série professionnelle.

Au national, le taux de réussite pour l’ensemble des séries s’est élevé à 88 % (88,8 % pour la série générale et 77,5 % pour la série professionnelle).

Le taux de réussite semble se maintenir au fil des années puisqu'en 2021, il s'élevait à 84,3 % toutes séries confondues.

Lire aussi - Brevet 2024 : il est l'heure de plancher pour les 14.137 collégien.ne.s de La Réunion

- Les modalités d'obtention du brevet -

Pour les candidats sous statut scolaire, le DNB est évalué sur 800 points. Le diplôme est délivré par l'évaluation du niveau de maîtrise de huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ainsi que par cinq épreuves terminales, dont une orale, obligatoires à la fin de l’année de troisième.

Les épreuves terminales du DNB représentent 400 points, répartis comme suit :

- français : 100 points ;

- mathématiques : 100 points ;

- histoire-géographie, enseignement moral et civique : 50 points ;

- physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie : 50 points ;

- l’épreuve orale : 100 points.

La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est quant à elle appréciée lors du conseil de classe du troisième trimestre. Les points attribués, pour chaque composante, sont définis comme suit : maîtrise insuffisante (10 points) ; maîtrise fragile (25 points) ; maîtrise satisfaisante (40 points) ; très bonne maîtrise (50 points).

- L'examen "noté plus durement" cette année -

En mars dernier, le Premier ministre Gabriel Attal annonçait vouloir mettre fin au dispositif des "correctifs académiques" opéré par les recteurs. Un procédé qui "réévalue artificiellement la valeur" des notes des collégiens, selon lui.

Cela veut dire "qu'on assume le fait que dès cette année il y aura probablement une baisse des résultats au DNB et au bac", précisait le recteur lors d'une conférence de presse à la rentrée de janvier.

"C'est aussi une marque de respect pour les élèves et leurs parents", ajoutait Pierre-François Mourier.

Cette année, les correctifs académiques n’auront plus cours. Les examinateurs n’ont plus la consigne d’arrondir les moyennes, et de ce fait, les taux de réussite vont certainement baisser. Le but : rendre le diplôme du brevet plus prestigieux.

Lire aussi - Gabriel Attal veut "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et au lycée

- Comment avoir une mention ? -

Les mentions sont attribuées en fonction de la grille de points qui correspond à chaque série et à chaque catégorie de candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire, la mention "assez bien" est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; la mention "bien" aux candidats pour un total de points au moins égal à 560 sur 800, la mention "très bien" pour un total de points au moins égal à 640 points sur 800.

Pour les candidats sous statut individuel, la mention "assez bien" est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400, la mention "bien" pour un total de points au moins égal à 280 sur 400, la mention "très bien" pour un total de points au moins égal à 320 sur 400.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com