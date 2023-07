89,8% de taux de réussite au baccalauréat, 85,3% au brevet

Le taux de réussite tous bacs confondus passe de 81,8% à 89,8% après les épreuves de rattrapages annonce le rectorat ce dimanche 9 juillet 2023. Un taux qui est en léger recul (de 0,7 point) par rapport à 2022 (90,5%). Il est également inférieur de 1,1 point au taux de réussite nationale qui s'élève à 90,9 %. L'écart était de 0,6 point en 2022. Pour le brevet, le taux de réussite global s’élève à 85,3 %. Il est en progression de 0,9 point par rapport à 2022 (84,4 %) (photo : sly/www.imazpress.com)

Les résultats des examens de lycée et collège ont été communiqués par le rectorat en ce début de mois de juillet.

- Pour le baccalauréat -

11 914 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat, dans les séries relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture et 10 701 d’entre eux ont été reçus.

Le nombre de candidats présents aux épreuves est en légère hausse par rapport à 2022 (+100 présents, soit + 0,8%) : la baisse du nombre de candidats au baccalauréat technologique (- 28, soit - 1 % par rapport à 2022) et au baccalauréat professionnel (- 91, soit – 2,4 % par rapport à 2022) est compensée par l’augmentation du nombre de candidats au baccalauréat général ( + 219, soit + 4,2 % par rapport à juin 2022).

Le nombre de bacheliers est également en très légère hausse (+ 13, soit + 0,1 %) : + 198 bacheliers généraux, - 32 bacheliers technologiques et - 153 bacheliers professionnels. Pour 100 bacheliers, on compte 49 généralistes, 23 technologiques et 28 professionnels, contre respectivement 47, 24 et 29 en 2022.

On constate un léger recul de 0,7 point du taux de réussite, qui est passé de 90,5 % en 2022 à 89,8 % cette année. À noter qu’il reste supérieur au taux de réussite de 2019 (88,1 %) qui reste la référence pour la période avant Covid, ainsi qu’à toutes les sessions précédentes.

Les résultats reculent très légèrement pour le baccalauréat général (95,8 % contre 96,1 % en 2022, ainsi que pour le bac technologique (90,5 % contre 90,7 % en 2022). Le recul est plus marqué pour le bac professionnel (80,3 % contre 82,4 % en 2022).

Tous bacs confondus, le taux de réussite s’élève à 89,8 %. Il est inférieur de 1,1 point au taux de réussite nationale (l’écart était de 0,6 point en 2022).

Le taux d’admis pour le baccalauréat général est de 95,8 % en baisse de 0,3 points par rapport à 2022. Il reste cette année dans la moyenne nationale, qui s’établit à 95,7 % (contre 96,1 % en 2022).

Le taux d’admis pour le baccalauréat technologique est de 90,5 %. Malgré un léger tassement de - 0,2 point par rapport à 2022. Il se situe pour la deuxième année consécutive dans la moyenne nationale (89,8 %).

Les résultats de la série Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) qui relève de l’Agriculture connaissent une progression remarquable. Ils progressent également dans la série Sciences et technologies santé et social (ST2S) et dans la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), mais sont en baisse dans toutes les autres séries de l’éducation nationale.

Le taux d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 80,3 %. Il est en baisse de 2,1 point par rapport à 2022. Hors séries agricoles, la baisse est de 2,7 points.

Le taux de réussite dans l’académie est inférieur de 2,4 points à celui de la métropole (qui progresse de 0,3 point pour atteindre 82,7 %).

Cette année, pour les bacs professionnels relevant de l’éducation nationale (80,2 %, soit - 2,7 points par rapport à 2022), le taux de réussite des spécialités du secteur de la production perd 1,2 point et le taux de réussite du secteur des services perd 3,7 points.

Les résultats du baccalauréat professionnel agricole, qui concerne 222 candidats, gagnent de 5,6 points par rapport à la session 2022.

Les candidats qui, en cas d’absence justifiée, n’ont pas pu participer à tout ou partie des épreuves organisées à la session de juin pourront se présenter à la session de remplacement aux épreuves qu’ils ont manquées. Elle aura lieu au mois de septembre 2023.

- Pour le brevet -

14 580 candidats se sont présentés cette année aux épreuves du diplôme national du brevet, soit 388 de plus qu’en 2022 : 12 429 en série générale et 2 151 en série professionnelle.

12 434 candidats ont été admis. Le taux de réussite global s’élève à 85,3 %, en progression de + 0,9 point par rapport à 2022 (84,4 %)

9 829 candidats reçus à l’examen ont décroché la mention (TB, B, AB). Près de 8 admis sur 10 ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20. Plus de la moitié des admis obtiennent une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 (55,1 %).

Avec un taux d’admis de 89,3 %, les filles devancent les garçons de 8 points en moyenne. C’est en série générale que l’écart est le plus marqué (+ 8,3 points en faveur des filles, + 5,7 points en série professionnelle).

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves sera organisée par chaque collège de l’académie à partir de la prochaine rentrée scolaire.

