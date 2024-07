Errance animale, nouveau front populaire, Paris, BTP et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 18 juillet 2024 : - Errance animale : un fléau pas (encore) suffisamment pris au sérieux à La Réunion - La gauche cherche toujours à un nom pour Matignon, leurs électeurs s'impatientent - Paris : un automobiliste fonce sur la terrasse d'un café, un mort et six blessés - Le Département : 4,2 millions supplémentaires alloué à l'habitat et au secteur du BTP - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil matinal, nuages dans l'après-midi

Errance animale : un fléau pas (encore) suffisamment pris au sérieux à La Réunion

La forêt de l'Étang-Salé a récemment été le théâtre d'attaques de chiens errants. Une joggeuse mordue, un homme victime lui aussi des ces animaux… Ces faits inquiètent les habitants, familles, joggeurs et randonneurs de passage qui arpentent les sentiers. Ces attaques - interrogent également sur la façon dont est pris en considération le fléau de l'errance animale à La Réunion, tant du côté des collectivités et de élus, que du côté des propriétaires dont certains animaux divaguent.

La gauche cherche toujours à un nom pour Matignon, leurs électeurs s'impatientent

Les tractations n'en finissent plus au Nouveau Front Populaire. Et plus le temps passe, plus les tensions abîment ce que les partis de gauche ont réussi à construire en l'espace de seulement quelques jours. Au risque de décevoir leurs électeurs, qui s'impatientent toujours plus. Les coups d'éclats et les clashs des différents dirigeants, dans la presse et sur les réseaux sociaux, n'aident pas à calmer les choses

Paris : un automobiliste fonce sur la terrasse d'un café, un mort et six blessés

Un automobiliste a foncé sur la terrasse d'un café du XXe arrondissement de Paris mercredi, pour une raison indéterminée à ce stade, faisant un mort et six blessés, dont trois graves, à moins de dix jours de l'ouverture des Jeux Olympiques dans la capitale.

Le Département : 4,2 millions supplémentaires alloué à l'habitat et au secteur du BTP

Ce mercredi 17 juillet 2024 a eu lieu la signature d'une convention sur le dispositif d'amélioration de l'habitat et de soutien au BTP, entre le président du Département Cyrille Melchior et le préfet de La Réunion Jérôme Filippini. Ces deux partenaires ont ont acté l’engagement de l’État à consacrer en 2024 une enveloppe de 4,2 millions d'euros, qui vient s'ajouter aux 25 millions débloqués par le Département chaque année.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil matinal, nuages dans l'après-midi

Matante Rosina vous conseille de profiter de ce magnifique ciel matinal, à l'exception de quelques nuages dans l'est ce jeudi 18 juillet 2024. Tout au long de la journée les nuages de pente se positionnent mais restent légers. Dans l'après-midi, des débordements nuageux sont prévus entre le Port et Saint-Benoît. Le temps devrait rester généralement sec.