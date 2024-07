Assemblée nationale, Braun-Pivet, CCIR, policier attaqué et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 19 juillet 2024 : - Assemblée nationale : l’alliance Macroniste - LR élit Yaël Braun-Pivet au perchoir et détourne le résultats des législatives - Palais Bourbon : la légalité de la réélection de Yaël Braun-Pivet mise en cause - Secteur de l'événementiel : la chambre de commerce veut lutter contre les prestataires non déclarés - Paris: un homme attaque au couteau un policier, l'assaillant tué - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil prédomine ce vendredi

Assemblée nationale : l’alliance Macroniste - LR élit Yaël Braun-Pivet au perchoir et détourne le résultats des législatives

La course a été serrée, mais c'est finalement Yaël Braun-Pivet qui a remporté la présidence de l'Assemblée nationale ce jeudi 18 juillet 2024. Le vote s'est déroulé en trois scrutin, aucun candidat n'arrivant à atteindre la majorité absolue lors des deux premiers tours. La Macronie a finalement cumulé 220 voix, grâce au report des voix de la Droite Républicaine (ex-LR), détournant ainsi les résultats des législatives qui avait placé en tête la coalition de gauche. Ce jeudi, Emmanuel Macron et son camp ont démontré qu'ils ne reculeraient devant rien - même pas devant le déni de démocratie - pour se maintenir au pouvoir.

Palais Bourbon : la légalité de la réélection de Yaël Braun-Pivet mise en cause

Yaël Braun-Pivet retrouve le perchoir : onze jours après les législatives, la présidente sortante de l'Assemblée a été réélue grâce à une entente entre la droite et la macronie, qui souligne le mur auquel se heurte la gauche au Palais Bourbon, et pose peut-être les bases d'une coalition gouvernementale. La "légalité du scrutin" a aussitôt été remise en cause par LFI, Hadrien Clouet pointant un nombre de ministres démissionnaires ayant voté supérieur à l'écart de voix.

Secteur de l'événementiel : la chambre de commerce veut lutter contre les prestataires non déclarés

Ce jeudi 18 juillet 2024, la chambre de commerce et d'industrie (CCIR) et ses partenaires ont signé une convention pour mettre en œuvre des actions ciblées et concertés pour la lutte des prestataires non déclarés dans le secteur de l'événementiel. La chambre de commerce appelle tous ces prestataires à se faire accompagner afin d'exercer de façon légale et de bénéficier d'une bonne structure.

Paris: un homme attaque au couteau un policier, l'assaillant tué

Un policier a été gravement blessé au couteau par un homme, lui-même grièvement touché par balle par un autre agent, jeudi soir à Paris, près des Champs-Elysées, lors d'une agression "sans motivation terroriste ni lien avec les Jeux Olympiques", selon le préfet de police.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil prédomine ce vendredi

Ce vendredi 19 juillet 2024, Matante Rosina jette un oeil dans sa boule de cristal et remarque que les nuages restent discrets même s'ils s'étendront entre Saint-Denis et Saint-Paul sans causer de pluie. Le soleil prédomine dans les cirques et les sommets. Dans l'après-midi, les plages de l'ouest seront un peu sous le vent. N'oubliez pas de vous couvrir, les températures sont assez fraîches ce matin