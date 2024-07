Ce vendredi 19 juillet 2024, Matante Rosina jette un oeil dans sa boule de cristal et remarque que les nuages restent discrets même s'ils s'étendront entre Saint-Denis et Saint-Paul sans causer de pluie. Le soleil prédomine dans les cirques et les sommets. Dans l'après-midi, les plages de l'ouest seront un peu sous le vent. N'oubliez pas de vous couvrir, les températures sont assez fraîches ce matin. (photo rb/www.imazpress.com)