CHU Sud, gouvernement, JO 2024, Le Tampon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 25 juillet 2024 : - CHU Sud : une infirmière soupçonnée de ne pas avoir donné certains médicaments aux patients - Gouvernement démissionnaire : le PS interpelle le Conseil d'État - JO-2024 : place au sport, débuts mitigés pour Dupont - Le Tampon : deux jours pour célébrer les vacances et... les agrumes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé dans les cirques

CHU Sud : une infirmière soupçonnée de ne pas avoir donné certains médicaments aux patients

Au CHU Sud de Saint-Pierre, une infirmière du service orthopédie a été suspendue à titre conservatoire dans l'attente d'une procédure disciplinaire, a appris Imaz Press. Ces informations ont ensuite été confirmées par l'Agence régionale de santé (ARS) qui indique avoir été "informée par le CHU de la situation d'une infirmière travaillant qui n'aurait pas administré des traitements médicamenteux prescrits à des patients". L'ARS précise que ce "manquement" fait l'objet d'une "enquête administrative interne". La procédure disciplinaire qui pourrait être engagée à l’encontre de la professionnelle de santé mise en cause pourrait aller jusqu’au licenciement.

Gouvernement démissionnaire : le PS interpelle le Conseil d'État

Le Parti socialiste a interpellé mercredi le Conseil d’État, s'inquiétant de certains actes règlementaires, notamment une série de nominations, qui, à ses yeux, "excèdent les prérogatives du gouvernement" démissionnaire et "le cadre des affaires courantes", dans un courrier diffusé par le Monde et dont l'AFP a eu copie.

JO-2024 : place au sport, débuts mitigés pour Dupont

Football et rugby à VII masculins ont ouvert mercredi les épreuves sportives des Jeux, avec un Mali-Israël sous surveillance à Paris, un Argentine-Maroc qui s'est achevé dans la confusion à Saint-Etienne et les débuts olympiques mitigés d'Antoine Dupont, première star en lice.

Le Tampon : deux jours pour célébrer les vacances et... les agrumes

La ville du Tampon organise les festivités des vacances et la fête des agrumes Réunion sur deux jours : samedi 27 et dimanche 28 juillet 2024, de 9h à 17h au parc Jean de Cambiaire. Diverses animations sont programmées pour les enfants, tandis que les plus grands pourront faire le plein de vitamines avec les producteurs locaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé dans les cirques

Ce jeudi 25 juillet 2024, Matante Rosina remarque un beau soleil matinal. Les nuages s'invitent dans les hauteurs au cours de la journée laissant échapper quelques gouttelettes surtout du côté du volcan et dans les hauts de Saint-Paul. Si vous allez dans un des trois cirques, vous allez trouver aussi du soleil comme sur Saint-Pierre. Les températures sont stables.