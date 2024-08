JO, houle, jazz dann port, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 3 août 2024 : - JO-2024 : 9 médailles dont 2 en or, un record olympique et un triplé français - Forte houle : le littoral sud et ouest en vigilance orange vagues submersion - Jazz dann Port : quand la musique met le feu au centre-ville portois - Poulets grillés, pluie de médailles, coups durs, Léon Marchand et JO - Au Pakistan, une sage-femme tente d'adoucir le changement climatique sur des îles délaissées - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore une mer agitée

JO-2024 : 9 médailles dont 2 en or, un record olympique et un triplé français

Quelle journée ! Ce vendredi 2 août 2024, les Jeux olympiques de Paris ont été marqués par de nombreux exploits. Pas moins de 9 médailles ont été gagnées en une journée. Léon Marchand a tenu sa promesse en obtenant l'or au 200m quatre nages, sa quatrième médaille de la compétition, tandis que Florent Manaudou s'est offert le bronze en 50m nage libre. Teddy Riner a de son côté décroché l'or pour la troisième fois de sa carrière en individuel. Autre exploit : le triplé français en BMX Racing avec Joris Daudet (or), Sylvain André (argent) et Romain Mahieu (bronze).

Forte houle : le littoral sud et ouest en vigilance orange vagues submersion

Ce samedi 3 août 2024, la houle continue de déferler avec encore plus de vigueur sur le littoral ouest et sud de La Réunion. Une vigilance orange vagues submersion est en vigueur depuis 22 heures ce vendredi. Une houle qui "déferle de la pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par la pointe au Sel", indique Météo France. Le pic de houle pourrait atteindre des hauteurs de 4 à 5 mètres en moyenne proche du littoral. En raison de cette vigilance vagues submersion, les communes de Saint-Paul et de Saint-Pierre ont pris des mesures de restriction concernant l'accès au littoral. Prudence près du rivage.

Jazz dann Port : quand la musique met le feu au centre-ville portois

Ce vendredi 2 août 2024, l'ambiance a embarqué la ville du Port pour le Jazz dann Port. À la tombée de la nuit, ce sont Gael Rakotondrabe Trio, Shibuuya! ou encore Pix'L and guest qui ont offert le spectacle au public venu en nombre pour cette première édition. Ce samedi 3 août, la ville en remet une couche avec d'autres artistes au programme dont Antonio Lizana ou Yémi Aladé.

Poulets grillés, pluie de médailles, coups durs, Léon Marchand et JO

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 au vendredi 2 août 2024 :

• Lundi 29 juillet - Stands de poulets grillés : la tradition est péi, pas les volailles...

• Mardi 30 juillet - JO-2024 : une journée en or et en argent pour la France avec une pluie de médailles

• Mercredi 31 juillet - JO-2024 : des coups durs mais tout de même deux médailles

• Jeudi 1er août - JO-2024 : doublé en or historique en natation pour Léon Marchand

• Vendredi 2 août - JO-2024 : une médaille d'argent et de nombreuses qualifications

Au Pakistan, une sage-femme tente d'adoucir le changement climatique sur des îles délaissées

Sur l'une des îles les plus densément peuplées du monde, au large du Pakistan, un groupe de femmes enceintes attend sous un soleil brûlant l'unique sage-femme qui vient de Karachi, la plus grande ville du pays, sur l'autre rive.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore une mer agitée

D'après la boule de cristal de Matante Rosina ce samedi 3 août 2024, le sud de l'île se réveille avec quelques grisailles et une légère humidité, tandis que le reste de l'île profite d'un climat clément et lumineux. Pendant que le ciel s'éclaircit au sud, des averses se produisent en altitude surtout au Nord-Ouest. La mer est agitée à très agitée de la Pointe des Galets à la Pointe des Cascades, et seulement agitée ailleurs.