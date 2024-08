Poulets grillés, pluie de médailles, coups durs, Léon Marchand et JO

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 au vendredi 2 août 2024 : • Lundi 29 juillet - Stands de poulets grillés : la tradition est péi, pas les volailles... • Mardi 30 juillet - JO-2024 : une journée en or et en argent pour la France avec une pluie de médailles • Mercredi 31 juillet - JO-2024 : des coups durs mais tout de même deux médailles • Jeudi 1er août - JO-2024 : doublé en or historique en natation pour Léon Marchand • Vendredi 2 août - JO-2024 : une médaille d'argent et de nombreuses qualifications (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 29 juillet - Stands de poulets grillés : la tradition est péi, pas les volailles...

Sur les routes de La Réunion, du nord au sud, en passant par l'est ou l'ouest… ils sont le repère de nombreux Réunionnais et de leur estomac le dimanche. Des signaux de fumées qui se voient au loin et des effluves qui titillent les narines. On vous parle bien sûr des stands de poulets grillés. Cuits au bord de la route, véritable tradition pour la population chaque week-end, ces volailles sont toutes issues de l'importation. Mais pour ajouter un peu de gout péi à la recette, chaque vendeur a son secret bien gardé et ce sont ces saveurs que recherchent les Réunionnais

• Mardi 30 juillet - JO-2024 : une journée en or et en argent pour la France avec une pluie de médailles

La journée de lundi 29 juillet 2024 a été marquée par une pluie de médailles d'argent pour la France et deux médailles d'or. Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom et a obtenu la troisième médaille d'or de la France. La finale de sabre a opposé deux Françaises : Manon Apithy-Brunet, en or, et Sara Balzer en argent. Victor Koretzky a pris la médaille d'argent du VTT cross-country, battu par le Britannique Tom Pidcock. Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois ont décroché l'argent du concours complet d'équitation, tandis que Joan-Benjamin Gaba s'est incliné en finale de judo face à l'Azerbaïdjanais Hidayet Heydarov. La judoka Sarah Léonie Cysique a elle obtenu le bronze.

• Mercredi 31 juillet - JO-2024 : des coups durs mais tout de même deux médailles

La journée de ce mardi 30 juillet 2024 a été marquée par plusieurs déceptions, malgré de belles médailles. La grande favorite du judo, Clarisse Agbégnénou n'a finalement obtenu qu'une médaille de bronze dans la catégorie -63 kg. Un bel accomplissement tout de même, même si la championne visait l'or. Les épéistes françaises se sont elles inclinées en finale face à l'Italie, et décrochent l'argent. Côté natation, l’inarrêtable Léon Marchand s'est qualifié pour les finales 200 m brasse et 200 m papillon, qui se dérouleront ce mercredi.

• Jeudi 1er août - JO-2024 : doublé en or historique en natation pour Léon Marchand

Le nageur Léon Marchant continue de briller dans le bassin des Jeux olympiques. Ce mercredi 31 juillet 2024, le sportif de 22 ans est devenu champion olympique en 200m papillon et 200m brasse, décrochant ses deuxième et troisième médailles d'or de la compétition. Plus tôt dans la journée, Cassandre Beaugrand et Léo Bégère sont rentrés dans l'histoire en remportant respectivement l'or et le bronze en triathlon. Anastasiia Kirpichnikova a elle décroché l'argent au 1500m nage libre et bat le record de France Une pluie de médaille s'est par ailleurs abattue sur la France : Anthony Jeanjean (BMX Freestyle), Maxime-Gaël Ngayap Hambou (judo -90 kg) et l'équipe masculine de sabre sont montés sur la troisième marche du podium. La France cumule pour l'heure 26 médailles et est deuxième au classement général.

• Vendredi 2 août - JO-2024 : une médaille d'argent et de nombreuses qualifications

La moisson espérée ce jeudi 1er août 2024 n'a pas eu lieu. Seul Titouan Castryck a réussi à se hisser sur le podium olympique, décrochant l'argent en kayak slalom. La journée a tout de même été marquée par plusieurs qualifications, en natation évidemment, mais aussi en tennis de table, au BMX ou encore en boxe. Elle a aussi été marquée par plusieurs déceptions. Dès la matinée, Madeleine Malonga et Aurélien Diesse sont rentrés bredouille en judo. Idem du côté de l'escrime, avec la défaite en quart de finale de l'équipe féminine d'épée. Kevin Mayer a dû déclarer forfait, n'étant pas guéri d'une blessure à la cuisse.