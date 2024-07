JO-2024 : des coups durs, mais tout de même deux médailles pour la France

La journée de ce mardi 30 juillet 2024 a été marquée par plusieurs déceptions, malgré de belles médailles. La grande favorite du judo, Clarisse Agbégnénou n'a finalement obtenu qu'une médaille de bronze dans la catégorie -63 kg. Un bel accomplissement tout de même, même si la championne visait l'or. Les épéistes françaises se sont elles inclinées en finale face à l'Italie, et décrochent l'argent. Côté natation, l’inarrêtable Léon Marchand s'est qualifié pour les finales 200 m brasse et 200 m papillon, qui se dérouleront ce mercredi (Photo d'illustration AFP)

Pas d'or pour Clarisse Agbégnénou: la championne olympique de Tokyo a dû se contenter du bronze à Paris en individuel après son échec en demi-finale.

La double médaillée d'or en 2021 (individuel et par équipe) n'a pas réussi à conserver son titre en -63 kg, battue par la coriace Slovène Andreja Leski en demi-finale. Un waza-ari, validé par l'arbitrage vidéo, a fait pencher la balance du côté de son adversaire.



Mais Agbégnénou, 31 ans, a rebondi après son échec pour aller chercher le bronze, aux dépens de l'Autrichienne Lubjana Piovesana, et ramener du même coup une 17e médaille à la délégation française.

#Paris2024 | OUIIIIII !!!! LA MÉDAILLE DE BRONZE POUR CLARISSE AGBÉGNÉGOU ????????



???????? La Française se remet de sa défaite en demi-finale et termine son tournoi olympique avec un superbe ippon !



???? BRAVO CLARISSE !



???? À suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/iX0EZ1IhwO — francetvsport (@francetvsport) July 30, 2024

- De l'argent pour les épéistes -

Après l'argent conquis par Auriane Mallo-Breton et Yannick Borel à l'épée samedi et dimanche, la soirée historique des sabreuses Manon Apithy-Brunet (or) et Sara Balzer (argent) lundi, les épéistes françaises visaient l'or par équipes face à l'Italie.

Après une âpre bataille, les épéistes se sont inclinées 29 à 30 face aux Italiennes. La médaille d'or s'est jouée à la "mort subite". La dernière touche a tourné du côté de l'Italie au détriment des Françaises.

Un coup dur pour toute l'équipe, et tout particulièrement pour Auriane Mallo-Breton, qui s'est effondrée en larmes à l'issue du combat après avoir également échoué à obtenir l'or en individuel dimanche.

#Paris2024 | ???? ???????? Quelle désillusion pour les Françaises ????



Les Italiennes sont championnes olympiques en épée par équipes 30 touches à 29 au bout du suspense ????????



Que c'est cruel pour les Bleues qui ramènent tout de même l'argent ????



???? Le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/ww1GNBW2wk — francetvsport (@francetvsport) July 30, 2024

- Léon Marchand qualifié pour deux finales -

En or sur 400 m 4 nages dimanche soir, Léon Marchand a attaqué avec brio son défi: réaliser le doublé 200 m brasse-200 m papillon. Il s'est hissé dans la matinée en demi-finale de chaque épreuve, qu'il a disputé en soirée.

Léon Marchand s'est imposé sur les deux demi-finales. Au 200m papillon, le Français est passé à 1"07 du record de France.

Léon Marchand s'est par ailleurs imposé pendant la demi-finale avec le meilleur chrono, et se hisse pour la finale.

#Paris2024 | ???????? La démonstration de Léon Marchand, qui se qualifie pour la finale avec le meilleur chrono des demi-finales !



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/JoA1DntB5i — francetvsport (@francetvsport) July 30, 2024

Il disputera la première finale ce mercredi à 22h36 (heure de La Réunion), la seconde à 00h15. Le test réussi lors des Championnats de France en juin lui a ouvert l'appétit pour les Jeux.

- Plusieurs qualifications -

Du côté des sports collectifs, les Bleus se sont imposés avec difficulté contre le Japon (94-90). Les basketteurs français ont eux obtenu leur billet pour les quarts de finale après leur victoire de l’Allemagne contre le Brésil (86-73). Les deux équipes s'affronteront vendredi, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

L'équipe de football s'est qualifiée pour les quarts après un succès (3-0) contre la Nouvelle-Zélande. Les handballeuses ont quant à elles battu le Brésil (26-20).

En basket 3 x 3, les Bleus ont battu la Pologne (21-19). Menés 9 à 3 en début de match, ils ont su revenir et prendre l’avantage en fin de rencontre.

- Un lundi sous une pluie de médaille -

La veille avait été marquée par une pluie de médailles, dont deux en or. C'est une finale 100% française qui s'est tenue pour l'épreuve féminine de sabre. Manon Apithy-Brunet a décroché l'or face à sa compatriote Sara Balzer, qui termine sur la deuxième place du podium. La numéro 5 mondiale et médaillée de bronze en individuel à Tokyo en 2021, a dominé (15-12) Sara Balzer, et devient la première championne olympique de sabre française.

#Paris2024 | ???????? ???????? MANON APITHY-BRUNET CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! ????



Elle domine cette finale de sabre 100% française face à Sara Balzer qui décroche donc la médaille d'argent. ????



Bravo à elles pour ce spectacle ????



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/1YfvcVABOm — francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom sous les yeux de Tony Estanguet, patron du comité d'organisation de Paris-2024 et lui même médaillé d'or à trois reprises (2000, 2004, 2012).

#Paris2024 | ???????? L'OR POUR NICOLAS GESTIN !!

Le Français n'a laissé aucune chance à ses adversaires, quelle victoire !



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/E36Zn4KZ3f — francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Joan-Benjamin Gaba s'est incliné en final face au numéro 1 du judo mondial Hidayet Heydarov après un magnifique combat. Inconnu du grand public, le judoka français que personne n'attendait a vécu une journée mémorable chez les -73 kg, conclue avec un titre de vice-champion olympique.

Emmenée par Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois, l'équipe de France a décroché la médaille d'argent du concours complet d'équitation. Déjà deuxièmes après le cross dimanche, les Français n'ont pas réussi à refaire leur retard sur les Britanniques lors du saut d'obstacle.

Le Français Victor Koretzky a pris la médaille d'argent du VTT cross-country aux Jeux olympiques de Paris derrière le Britannique Tom Pidcock, qui conserve son titre après une folle remontée suite à une crevaison.

Les archers français Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont sont devenus vice-champions olympiques par équipes. Battus en finale par les intouchables Sud-Coréens 5 à 1, ils apportent une 11e médaille à la délégation française dans ces Jeux.

Il s'agit de la première médaille pour le tir à l'arc masculin tricolore par équipe aux JO depuis l'apparition au programme de cette discipline sous sa forme actuelle, en 1972.

Enfin, après une cruelle défaite en demi-finale, la judoka Sarah Léonie Cysique a finalement obtenu le bronze, apportant la 12e médaille de ces JO à la délégation française. La vice-championne olympique de Tokyo s'est imposée face à la Géorgienne Liparteliani, battue par ippon après deux minutes de combat.

