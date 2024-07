VTT: Victor Koretzky doit se contenter de l'argent après la folle remontée de Tom Pidcock

Le Français Victor Koretzky a pris la médaille d'argent du VTT cross-country aux Jeux olympiques de Paris derrière le Britannique Tom Pidcock, qui conserve son titre après une folle remontée suite à une crevaison.

C'est la dixième médaille pour la France à l'issue d'une course complètement folle, marquée par la remontée de la star britannique, et un final haletant sur la colline d'Elancourt.

Les deux hommes, qui se rendaient coup sur coup dans le dernier tour, étaient seuls en tête dans les dernières hectomètres lorsque Pidcock est passé devant sur une manoeuvre osée, avant de franchir la ligne sous les huées du public français.

"Il me touche, il me défait ma chaussure, c'était dur de faire quelque chose derrière. Mais il était vraiment fort, c'est vraiment un grand champion", a commenté Koretzky, qui éprouvait "un sentiment mitigé".

"Je rêvais vraiment de l'or, il ne me manquait pas grand-chose. Je pense que je pouvais le battre aujourd'hui. Mais avoir une médaille d'argent est déjà une très belle récompense", a-t-il dit.

Grand favori au départ, Pidcock a accéléré dès le troisième des huit tours de circuit sur la colline artificielle d'Elancourt et Koretzky était le seul à réussir à le suivre.

Mais, un tour plus tard, le Britannique a été victime d’une crevaison à l'avant et contraint à un changement de roue qui, pour ne rien arranger, a pris plus de temps que prévu.

Doublé par plusieurs concurrents, la star britannique, qui est aussi champion du monde en titre, est reparti avec une quarantaine de secondes de retard sur Koretzky, parti en solitaire.

Mais il a alors entrepris sa folle remontée, avalant ses rivaux un par un pour revenir sur le Français avant même le dernier tour avec le Sud-Africain Alan Hatherly, futur médaillé de bronze, dans sa roue.

S'attaquant à tour de rôle, Pidcock et Koretzky ont alors engagé un formidable mano a mano qui ne s'est dénoué que dans les derniers mètres lorsque Pidcock a attaqué sur la gauche de Victor Koretzky qui a été déséquilibré en tentant de reprendre sa trajectoire, pour finalement échouer à neuf secondes.

Pour Pidcock, c'est la consécration d'un talent extraordinaire, lui qui brille aussi sur la route, gagne au sommet de l'Alpe-d'Huez sur le Tour de France, et en cyclo-cross.

Koretzky décroche sa première médaille olympique à sa troisième participation aux Jeux. Il efface sa déception de Rio-2016 où il était dans la course pour une médaille avant de subir une crevaison, et de Tokyo il y a trois ans, où il était passé à 16 secondes du podium pour finir cinquième.

