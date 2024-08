JO-2024 : une médaille d'argent et de nombreuses qualifications

La moisson espérée ce jeudi 1er août 2024 n'a pas eu lieu. Seul Titouan Castryck a réussi à se hisser sur le podium olympique, décrochant l'argent en kayak slalom. La journée a tout de même été marquée par plusieurs qualifications, en natation évidemment, mais aussi en tennis de table, au BMX ou encore en boxe. Elle a aussi été marquée par plusieurs déceptions. Dès la matinée, Madeleine Malonga et Aurélien Diesse sont rentrés bredouille en judo. Idem du côté de l'escrime, avec la défaite en quart de finale de l'équipe féminine d'épée. Kevin Mayer a dû déclarer forfait, n'étant pas guéri d'une blessure à la cuisse.

- L'argent pour Titouan Castryck -

Après l’impressionnant sacre de Nicolas Gestin en canoë, l'équipe de France de slalom rêvait du doublé grâce à un prodige de 19 ans, Titouan Castryck. Comme Gestin, le kayakiste a survolé les qualifications, signant mardi le meilleur temps des deux manches, pour reléguer son premier poursuivant à plus de trois secondes.



Mais en finale, Titouan Castryck a commis une faute à mi-parcours, laissant pour 20/100e la médaille d'or à l'Italien de Gennaro.

#Paris2024 | ???????????? L'ÉNORME RUN DE TITOUAN CASTRYCK !! Le Français termine à 20 centièmes du leader du classement provisoire ! Il reste encore deux concurrents à passer dans cette finale.



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/ollOEpAdkl

— francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

- Léon Marchand va chercher l'or -

Côté natation, quelques déceptions mais aussi de belles qualifications pour les finales prévues ce vendredi.

Déjà sacré à trois reprises (400 m 4 nages, 200 m papillon, 200 m brasse), Léon Marchand s'est qualifié jeudi soir pour la finale du 200 m quatre nages, manière d'entrer un peu plus encore dans l'histoire de ces Jeux. Double champion du monde de la spécialité, il a terminé deuxième de sa série dans la matinée puis a signé le meilleur chrono des demies dans la soirée.

La finale est programmée vendredi soir à 20h43, où le jeune Léon Marchand pourrait décrocher une quatrième médaille d'or.

"Je n'étais pas en gestion ce soir parce que j'étais un peu fatigué", a-t-il dit au micro de France 2, ajoutant que l'enchaînement des courses commençait à lui peser.

#Paris2024 | ???? Léon Marchand remporte sa demi-finale du 200 m 4 nages et file en finale pour tenter d'obtenir un 4e titre olympique !



— francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

Six jours après avoir conduit la délégation française et prononcé le serment des athlètes à la cérémonie d'ouverture au côté de Mélina Robert-Michon, Florent Manaudou, 33 ans, phénomène de longévité dans la natation française, est revenu pour ses quatrièmes JO sur sa distance fétiche (50 m libre), où il a toujours ramené une médaille: l'or à Londres en 2012 puis l'argent, deux fois, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, sans compter la deuxième place avec les relayeurs (4x100 m nage libre) au Brésil.

Après avoir remporté sans problème sa série dans la matinée, il s'est sorti de justesse des demi-finales, se qualifiant avec le 8e et dernier chrono.

#Paris2024 | ???????? ????‍♂️ Florent Manaudou termine 5e et se qualifie in-extremis pour la finale du 50 m nage libre !



— francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

Son compatriote Maxime Grousset, 5e du 100 m mercredi soir, devait initialement l'accompagner en finale, mais il a finalement décidé de déclarer forfait pour se concentrer sur la finale du 100m papillon prévue aussi ce vendredi.

Champion du monde en 2023 de la discipline, le nageur de 25 ans espère décrocher le graal. C'est le Canadien Hosh Liendo, 9ème en demi-finale, qui prendra le départ du 50m libre à sa place.

#Paris2024 | ???????? Maxime Grousset termine 3e de sa demi-finale du 50 m nage libre !



????‍♂️ Une performance qui devrait lui permettre de se qualifier pour la finale.



???? Suivez la natation en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/lxCrxvOayV — francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

- Une belle qualification au tennis de table -

Impressionnant de calme et de détermination, Félix Lebrun, qui porte à 17 ans les espoirs d'une médaille française en tennis de table, a encore été poussé dans ses retranchements avant d'écarter le Taïwanais Lin Yun-Ju (4-3) pour rallier les demi-finales olympiques du simple hommes.

"Être allé chercher cette victoire, c'est énorme pour moi. A la fin, je pars super bien à la belle, ce qui me permet de prendre l'avantage, de prendre le dessus aussi un peu mentalement parce que je trouvais qu'il dominait un petit peu dans les échanges depuis deux, trois sets. Moi j'étais plutôt à l'arrache", a réagi Lebrun en zone mixte.

Premier pongiste français en demi-finale du simple hommes aux JO depuis Jean-Philippe Gatien en 1992, il a l'opportunité d'écrire l'histoire, si possible en lettres dorées cette fois, quand son glorieux aîné décrocha l'argent à Barcelone.

#Paris2024 | ???? OUI FELIIIIIIIIX !!! ????



Félix Lebrun est en demi-finale du tournoi olympique après un match accroché en 7 manches face au 8e joueur mondial Lin Yun-Ju.



17 ans, demi-finaliste aux Jeux Olympiques ✨https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/eLnkWk9TJX — francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

Les Français étaient aussi attendus du côté BMX racing, et on peut dire qu'ils ont brillé lors des quarts. Sylvain André, Romain Mahieu et Joris Daudet se sont tous qualifiés et seront donc bien au rendez-vous des demies demain ce vendredi.

#Paris2024 | ???????? OUI LES BLEUS ????????



Joris Daudet et Sylvain André terminent premier et deuxième de leur série en BMX Racing ????



???? Une épreuve à suivre en direct : https://t.co/OK0hkyS1id pic.twitter.com/WKckjn6NVn

— francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

En boxe, Sofiane Oumiha a d'ores et déjà assuré une médaille supplémentaire pour les Bleus en se qualifiant pour les demi-finales. Les tours suivants permettront d'en déterminer la couleur du métal.

- Des déceptions -

Les Bleus du judo ont déjà décroché sept médailles depuis le début des Jeux (2 argent, 5 bronze), mais aucune en or. En attendant l'entrée en scène de Teddy Riner vendredi, Madeleine Malonga (-78 kg), vice-championne olympique à Tokyo, faisait figure de médaille d'or potentielle, mais elle a été éliminée dès son premier combat. Aurélien Diesse (-100 kg) a lui été sorti au deuxième tour.

Les fleurettistes françaises Ysaora Thibus, Pauline Ranvier et leur jeune camarade Eva Lacheray ont elle pris la porte dès leur entrée en lice en fleuret par équipes.

Rayon athlétisme, Kevin Mayer, seul médaillé français en athlétisme aux JO de Tokyo, a déclaré forfait pour le décathlon, qui débute vendredi. Il n'est pas suffisamment remis de sa récente blessure tendineuse à une cuisse.

Mewen Tomac a de son côté manqué de peu le podium lors du 200m dos, tandis que Pauline Mahieu et Emma Terebo n'ont pas réussi à accéder à la finale du 200m dos.

A l'issue de la journée de jeudi, la France a cumulé 27 médailles, et se trouve à la 3ème place du classement général.

www.imazpress.com avec l'AFP