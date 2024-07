JO-2024 : Léon Marchand récolte deux médailles d'or de plus aux 200m papillon et brasse

Le nageur Léon Marchant continue de briller dans le bassin des Jeux olympiques. Ce mercredi 31 juillet 2024, le sportif de 22 ans est devenu champion olympique en 200m papillon et 200m brasse, décrochant ses deuxième et troisième médailles d'or de la compétition. Plus tôt dans la journée, Cassandre Beaugrand et Léo Bégère sont rentrés dans l'histoire en remportant respectivement l'or et le bronze en triathlon. Anastasiia Kirpichnikova a elle décroché l'argent au 1500m nage libre et bat le record de France Une pluie de médaille s'est par ailleurs abattue sur la France : Anthony Jeanjean (BMX Freestyle), Maxime-Gaël Ngayap Hambou (judo -90 kg) et l'équipe masculine de sabre sont montés sur la troisième marche du podium. La France cumule pour l'heure 26 médailles et est deuxième au classement général (Photo AFP)

- La natation en folie -

Léon Marchand est devenu ce mercredi le premier nageur depuis plus d'un siècle à gagner deux titres dans la même journée. Et quelles victoires. Alors que le Hongrois Kristof Milak, recordman du monde de la distance en papillon, était le favori sur l'épreuve, le nageur français a réussi le devancer dans les dernières secondes de la course.

#Paris2024 | ???????????? LEON MARCHAND, TU ES UN ROI !



L'OR POUR LE FRANÇAIS !!!

MAIS QUELLE COURSE !!! QUEL FINISH !!!

ET QUEL RECORD OLYMPIQUE EN 1:51.21 !!!



???? Suivez le match en direct : https://t.co/hHHwOiBmfS pic.twitter.com/yO9ASGrL3m — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Deux heures plus tard à peine, Léon Marchand a répété l'exploit et été sacré champion olympique du 200 mètres brasse en natation, record olympique en prime.

#Paris2024 ???????? MAIS QUI ES-TU LÉON MARCHAND !!!



NOUVELLE COURSE DE FOLIE ! NOUVELLE MÉDAILLE D’OR ! NOUVEAU RECORD OLYMPIQUE !



MAIS QUELLE SOIRÉE LES AMIS ! ???????????????? pic.twitter.com/FPBJ1u7uTh — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Avant Léon Marchand, seule l'Allemande de l'Est Kornelia Ender avait remporté deux titres individuels le même jour, lors des JO-1976 à Montréal. Chez les hommes, ça n'était pas arrivé depuis plus d'un siècle.

Ces deux médailles d'or de Léon Marchand, après celle décrochée sur 400 m quatre nages, portent à 26 le nombre total de médailles (dont 8 en or).

Il n'y a pas que Léon qui a brillé ce mercredi en natation. La Française Anastasiia Kirpichnikova a décroché l'argent au 1500m nage libre, et a battu au passage le record de France.

C'est la favorite Katie Ledecky qui s'est imposée en tête et a remporté son huitième titre olympique en carrière (12e médaille en 4 olympiades), devenant la sportive la plus titrée de l'histoire des JO.

#Paris2024 | MAIS CES FRANÇAIS SONT FOUS ! L'ARGENT POUR KIRPICHNIKOVA ! ????



Incroyable ! La Française prend la 2e place et le record de France dans ce 1500 m nage libre !



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/p7MZqJw7Ik

— francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

- Triathlons historiques -

Journée historique pour le triathlon français, qui après avoir attendu 24 ans une médaille olympique individuelle, en a décroché deux en l'espace de quelques heures mercredi, dans et autour de la Seine, avec l'or de la "revanche" pour Cassandre Beaugrand et le bronze de Léo Bergère.

#Paris2024 | ???????? OUIIII CASSANDRE !! CASSANDRE BEAUGRAND EST CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE TRIATHLON !!



???????? Quelle course de la Française qui remporte l'or à domicile ! Très belle performance d'Emma Lombardi qui termine 4e.



???? À suivre en direct sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/KKMMUWLLiw — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Leurs deux courses n'auraient pas dû avoir lieu le même jour, mais le report de celle des hommes mardi, en raison de la mauvaise qualité de l'eau du fleuve, a finalement offert un incroyable enchaînement d'émotions.

Depuis que le triple effort a fait son apparition au programme olympique en 2000 à Sydney, aucun Français n'était encore monté sur un podium individuel.



Une anomalie que Beaugrand a été la première à réparer mercredi matin, concrétisant enfin les immenses espoirs placés en elle depuis ses exploits précoces.

- Du bronze à la Concorde -

Anthony Jeanjean, N.1 mondial de BMX freestyle, s'avançait sûr de ses forces. Dans le cadre prestigieux de la Concorde, il a fini en bronze, apportant une 21e médaille à la délégation française. Sa jeune compatriote Laury Pérez, 20 ans, a fini 9e et dernière de la finale femmes.

"J’ai fait quelques petites erreurs techniques qui me coûtent la médaille d’or. Les juges les ont vues. Ils m’ont vu toute la semaine. Ils ne m’ont pas loupé, c’est comme ça, c’est le jeu, c’est un sport de jugement, il faut l’accepter" a-t-il déclaré auprès de franceinfo. Avec une chute au premier essai, et un score de 93,76 au second, le Français n'a pas réussi à se hisser sur la première place du podium.

Vous n'êtes pas prêts : Le second run SUBLIME d'Anthony Jeanjean en finale du BMX freestyle ???? Le Français prend la deuxième place provisoire !



Suivez les Jeux de #Paris2024 en intégralité sur Eurosport via Max pic.twitter.com/2JTGt4dA7B — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 31, 2024

- Du bronze au judo -

Un nouvel invité surprise est venu égayer la journée du judo français, alors que sa principale chance de médaille, Marie-Eve Gahié, avait échoué lors du match pour le bronze. Comme Joan-Benjamin Gaba lundi, Maxime-Gaël Ngayap Hambou a surpris son monde pour aller décrocher une inattendue médaille de bronze à 23 ans pour ses premiers Jeux. Dans la catégorie des -90 kg, "MG" a dominé le Brésilien Rafael Macedo et offre une septième médaille au judo tricolore.

#Paris2024 | ???????? MAIS OUI LE BRONZE POUR NGAYAP HAMBOU !!!



Mal en point, le Français va chercher une nouvelle médaille pour la France ! Ces judokas français sont inarrêtables ! ????



???? C'est à suivre en direct sur : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/21J3P6zrRC — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

- Félix passe, Alexis s'arrête -

Les frères Lebrun enflamment les tribunes de l'Arena Paris Sud depuis le début des Jeux, mais en quarts de finale du simple, il n'y aura plus que Félix.

Le cadet (17 ans) s'est fait peur face au vétéran Dimitrij Ovtcharov, deux fois plus âgé que lui. Menant 3 sets à 0, il s'est fait reprendre 3-3 par l'ex-N.1 mondial avant d'arracher la victoire dans la septième manche. Son frère aîné Alexis, battu 4-1, n'a pas pu renverser la hiérarchie face au Brésilien Hugo Calderano (6e mondial).

- Les handballeurs en sursis -

Balayés par le Danemark (37-29) puis la Norvège (27-22), les Bleus du handball ont évité l'écueil d'une troisième défaite d'affilée, parvenant à arracher le nul à la dernière seconde contre l’Egypte (26-26). Les Bleus peuvent encore croire à la qualification pour les quarts de finale.