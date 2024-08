D'après la boule de cristal de Matante Rosina ce samedi 3 août 2024, le sud de l'île se réveille avec quelques grisailles et une légère humidité, tandis que le reste de l'île profite d'un climat clément et lumineux. Pendant que le ciel s'éclaircit au sud, des averses se produisent en altitude surtout au Nord-Ouest. La mer est agitée à très agitée de la Pointe des Galets à la Pointe des Cascades, et seulement agitée ailleurs. (photo rb/www.imazpress.com)