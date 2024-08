Johanne Defay, JO, OPJ, Le Port et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 6 août 2024 : - JO-2024 : la Réunionnaise Johanne Defay décroche le bronze en surf à Teahupoo - JO-2024 : deux nouvelles médailles et quelques déceptions pour la France - OPJ 974 : plus d'une centaines de petites mains derrière la réalisation de cette série - Le Port : c'est le jour du lancement des journées commerciales - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil dans l'ouest, des nuages dans l'est

JO-2024 : la Réunionnaise Johanne Defay décroche le bronze en surf à Teahupoo

Après de nombreux reports, les épreuves de surf aux Jeux olympiques de Paris 2024 ont enfin connu leur dénouement dans la nuit du lundi 5 août au mardi 6 août. Après une élimination en demi-finale des Jeux olympiques, la Réunionnaise Johanne Defay a su rebondir pour décrocher la médaille de bronze. Son compatriote, Kauli Vaast est lui sacré champion olympique.

JO-2024 : deux nouvelles médailles et quelques déceptions pour la France

La journée de lundi 5 août 2024 n'a pas été la plus facile, pour la délégation tricolore aux Jeux olympiques. Si la France a sauvé l'honneur en décrochant ses nouvelles médailles, grâce à Angèle Hug qui est devenue vice-championne olympique de kayak-cross et l'équipe masculine de basket 3x3, les autres médailles espérées ne sont pas tombées. Le bilan est cependant plutôt positifs côtés qualifications dans certaines disciplines. Le surf n'est pas en reste avec deux médailles en or et en argent.

OPJ 974 : plus d'une centaines de petites mains derrière la réalisation de cette série

Avec le tournage de la saison 6 d'OPJ 974 qui doit s'achever le 13 août 2024, la production a mis les bouchées doubles en termes de moyens humains pour finir la réalisation dans les temps. Plus d'une centaine d'opérateurs, de machinistes, planneurs et autres fonctions se sont organisés dans des délais courts pour donner vie à la série. Un boulot d'environ quatre mois pour mettre en place et filmer un total de 12 épisodes de 52 minutes chacun. Un travail de titan fourni par une production à 90% réunionnaise.

Le Port : c'est le jour du lancement des journées commerciales

Ce mardi, marque le coup d'envoi des journées commerciales de la ville du Port. Elles se tiendront du 6 au 15 août 2024. À cette occasion, les rues Général De Gaulle, François de Mahy, Saint Paul et l’avenue de la Commune de Paris sont rendues piétonnes de 7h30 à 19h30. De quoi faire le plein de bonnes affaires avant la rentrée scolaire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil dans l'ouest, des nuages dans l'est

Dès l'aube, le ciel est d'un bleu éclatant et sans nuages sur presque tout le département ce mardi 6 août 2024. Du côté de chez Matante Rosina, dans l'est, les nuages de la nuit dernière résistent. Au fur et à mesure de la matinée, des nuages de pente se forment principalement sur l'est et le nord. Dans l'après-midi, la Plaine des Palmistes et les hauts de Saint-Denis peuvent se faire arroser par quelques gouttes. Dans l'ouest, sans surprise, Matante Rosina promet du soleil. Le thermomètre va afficher 28°C au maximum pour cette journée.