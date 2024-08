Du soleil dans l'ouest, des nuages dans l'est

Dès l'aube, le ciel est d'un bleu éclatant et sans nuages sur presque tout le département ce mardi 6 août 2024. Du côté de chez Matante Rosina, dans l'est, les nuages de la nuit dernière résistent. Au fur et à mesure de la matinée, des nuages de pente se forment principalement sur l'est et le nord. Dans l'après-midi, la Plaine des Palmistes et les hauts de Saint-Denis peuvent se faire arroser par quelques gouttes. Dans l'ouest, sans surprise, Matante Rosina promet du soleil. Le thermomètre va afficher 28°C au maximum pour cette journée. (photo rb/www.imazpress.com)