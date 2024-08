Sécheresse, clôture, merci, médailles péi et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 12 août 2024 : - La pluie se fait (très) rare, les cours d'eau s'assèchent : La Réunion manque d'eau - JO-2024 : après la joie et les exploits, Paris clôt ses Jeux et passe le relais à Los Angeles - Paris 2024 : la France a eu des étoiles dans les yeux... merci aux athlètes - JO-2024 : de l'or et de l'argent pour deux athlètes de La Réunion et quelques déceptions - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages qui persistent

Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau… C'est en tout cas ce qu'évoquaient Météo France et l'Office de l'eau en mai 2024. Et pourtant, nous sommes début août et les coupures d'eau ont déjà commencé dans plusieurs secteurs de l'île. La raison : des gouttes quasi absentes du ciel et qui, selon les prévisions de Météo France, ne devraient pas arroser La Réunion de sitôt.

Paris a clos dimanche soir ses Jeux olympiques au terme de deux semaines de liesse populaire et de prouesses sportives, passant le relais à Los Angeles qui accueillera la prochaine édition en 2028.

Paris 2024 : la France a eu des étoiles dans les yeux... merci aux athlètes Ces Jeux olympiques 2024 resteront dans l'histoire. Pays hôte, la France avait aligné 571 athlètes. Si les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont clôturés ce dimanche 11 août, le bilan est extrêmement positif. Avec plus de 60 médailles remportées, la délégation française a battu son record et les supporters français ont célébré en grande pompe chaque victoire de leurs athlètes. La France termine 5ème au classement général. Et il n'y a qu'un mot à leur dire : Merci !

Du 26 juillet au 11 août, ils étaient 14 Réunionnais en lice à vouloir atteindre le graal de l'olympisme, la médaille d'or lors des JO de Paris 2024. La crème de la crème péi avec 13 sportifs de La Réunion qui ont porté les couleurs de la France (et un la Suisse). Deux Réunionnais ramènent des médailles à la maison. Jordan Sepho en rugby à 7 et Johanne Defay en surf. Si les autres athlètes repartent les mains vides, ils n'ont pas démérité. Voici le palmarès des champions réunionnais.

Ce lundi 12 août 2024, quelques nuages persistants traînent encore sur l'île, surtout le long des pentes Est. Matante Rosina note toutefois la présence du soleil dans l’Ouest et sur les sommets. Les températures restent fraîches, typiques de l'hiver austral, avec un alizé léger qui continue de souffler.