JO-2024 : de l'or et de l'argent pour deux athlètes de La Réunion et quelques déceptions

Du 26 juillet au 11 août, ils étaient 14 Réunionnais en lice à vouloir atteindre le graal de l'olympisme, la médaille d'or lors des JO de Paris 2024. La crème de la crème péi avec 13 sportifs de La Réunion qui ont porté les couleurs de la France (et un la Suisse). Deux Réunionnais ramènent des médailles à la maison. Jordan Sepho en rugby à 7 et Johanne Defay en surf. Si les autres athlètes repartent les mains vides, ils n'ont pas démérité. Voici le palmarès des champions réunionnais (Photos : AFP)

- Jordan Sepho en or pour le rugby à 7 -

Avec un tournoi qui a débuté en milieu de semaine, Jordan Sepho et ses coéquipiers en rugby à 7 ont joué une finale d'anthologie le samedi 27 juillet contre les Fidji. Une finale à charge de revanche. Et revanche il y a eu puisque l’équipe de France de rugby à 7 a glané la première médaille d’or de la délégation française.

L'équipe de France de rugby à 7 met l'ambiance au Club France !



Et dire que ce n'était que le premier jour ! ????@francetvsport @QuelleEpoqueOff #PARIS2024 pic.twitter.com/IweuBFSecc — France tv (@FranceTV) July 27, 2024

Après avoir évolué à l'Étang-Salé RC, Jordan Sepho signe en pro avec l’équipe de France à VII en 2019 avec la fédération française de rugby. Il intègre France 7 Développement ce qui le mène vers l’équipe de France

Le joueur international français, qui a grandi à La Réunion, occupe le poste d'ailier.

- Surf : la Réunionnaise Johanne Defay décroche le bronze à Teahupoo -

Après de nombreux reports, les épreuves de surf aux Jeux olympiques de Paris 2024 ont enfin connu leur dénouement dans la nuit du lundi 5 août au mardi 6 août. Après une élimination en demi-finale des Jeux olympiques, la Réunionnaise Johanne Defay a su rebondir pour décrocher la médaille de bronze.

La Réunionnaise, qui avait pris la 9ème place il y a trois ans à Tokyo, a arraché le bronze en surclassant la Costaricienne Brisa Hennessy (12,66 - 4,93).

C'est la première médaille en surf pour la France dans l'histoire des JO.

LA PREMIÈRE MÉDAILLE DE BRONZE DU SURF FRANÇAIS ????



Johanne Defay remporte sa première médaille olympique sur la mythique vague de Teahupo'o ????#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/pBC6hCE9nb — Equipe France (@EquipeFRA) August 6, 2024

Regardez sa joie à l'issue de son tour.

L'histoire est belle pour la surfeuse qui a chuté lors de sa première vague du 1er tour, se blessant à la tête.

Elle avait été suturée sur le haut du front, avant de battre deux favorites à Teahupo'o : sa compatriote tahitienne Vahine Fierro, puis la championne olympique en titre Carissa Moore.

Avec six victoires d'étapes en dix ans au sein du circuit pro et désormais une médaille de bronze olympique, Johanne Defay est largement considérée comme la plus grande surfeuse française de tous les temps

- Des JO sans médailles pour plusieurs réunionnais -

Relai 4x400 mètres mixte : Fabrisio Saïdy disqualifié en relais mixte et sans médaille

Pas de médaille en relais 4x400 mètres mixte. Après analyse de la course, le 3e passage de relais - assuré par le Réunionnais - n'était pas régulier et les Bleus ont finalement été disqualifiés.

Ce samedi 10 août, le sportif péi est revenu disputer le 4x400 mètres hommes avec ses coéquipiers Muhammad Abdallah Kounta, Gilles Biron et Téo Andant.

Alors que Fabrisio Saïdy revenait bien dans le dernier tour, le Français a été poussé par un concurrent Sud-Africain et a chuté. Il termine finalement 8ème.

#Paris2024 | Les États-Unis remportent le relais 4x400 m en 2'54 et signe un nouveau record olympique ! ????



Nos Français terminent en 9e position suite à une chute litigieuse.



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/eVBRaeJWM1 — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Pas de médaille pour la Réunionnaise Oriane Bertone

Ce samedi 10 août 2024, la Réunionnais Oriane Bertone participait à la finale de combiné (bloc et vitesse) en escalade lors des JO de Paris. Malheureusement, Oriane Bertone s'arrête au milieu de la voie en difficulté. Elle obtient 45 points qui s'ajoutent aux 59,5 gagnés en bloc.

La grimpeuse française a chuté sur l'épreuve de difficulté après avoir marqué 45 points.

#Paris2024 ???? ???????? Déception pour Oriane Bertone sur cette épreuve de la difficulté, la Française aurait voulu faire mieux mais ... déjà quel parcours pour elle ????????



Le direct à suivre ici : https://t.co/OK0hkyRtsF pic.twitter.com/JHJpgqQszB — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Prodige de l'escalade réunionnaise à seulement 19 ans, Oriane Bertone a déjà un palmarès impressionnant, cumulant plusieurs titres de championne du monde junior et des podiums en Coupe du Monde d'escalade.

- Des sportifs péi qui n'ont pas accédé aux finales -

Gymnastique : Marine Boyer éliminée

Quelques heures avant d'entrer en scène, la capitaine de l'équipe de gymnastique française, Marine Boyer chute sur le dos lors de l'échauffement du dimanche 28 juillet 2024. La gymnaste devant disputer sa dernière olympiade sur l'épreuve des barres, ayant néanmoins réalisé un bon score, a dû être prise en charge par les médecins.

L’incident s’étant produit à quelques minutes du début de la compétition, il n’y avait aucune possibilité d’appeler de réservistes. Mais la première gymnaste à disputer trois les JO a honoré son titre : sans faire de protocole commotion cérébrale, la gymnaste s’est élancée à l’assaut des routines au sol et à la barre.

Une bonne prestation puisqu’elle fini dixième.

Marine Boyer rentre dans l’histoire en devenant la première gymnaste française à participer à trois Jeux olympiques. Spécialiste de la poutre, la Réunionnaise représente l'élite de la gymnastique artistique française.

Interrogée par Imaz Press, elle avait confié il y a déjà quelque temps envisagé de "mettre un terme à sa carrière après les jeux de Paris". "Après les jeux j’ai envie de m’arrêter", nous a-t-elle dit. "Je pense que j’ai tout donné dans ce sport."

Rugby : Caroline Drouin et ses co-équipières éliminées

Elles ne ramèneront pas de médaille à la maison. Ce lundi 29 juillet 2024, les joueuses françaises de rugby à 7, dont la réunionnaise Caroline Drouin, se sont inclinées 14 à 19 devant les Canadiennes en quarts de finale.

Une déception pour les Bleues, médaillées d’argent à Tokyo et favorites du tournoi.

Une véritable désillusion pour les françaises qui avaient réalisé jusque-là un sans-faute. Un sentiment d'ailleurs partagé par la réunionnaise Caroline Drouin : "C’est une véritable déception. On ne va pas se chercher d'excuses, on n'a pas été au rendez-vous ", confie-t-elle à nos confrères de Réunion 1ère.

Manon Lebon éliminée de l'épreuve de vitesse d'escalade

La Réunionnaise Manon Lebon n'a pas réussi à se qualifier pour les finales de vitesse en escalade. La grimpeuse de 19 ans a échoué face à ses adversaires ce lundi 5 août 2024 sur le mur du Bourget (Seine Saint-Denis), à l'instar de Capucine Viglione, autre Française en lice.

Grand espoir de l'escalade, la jeune Tamponaise (7''07) ne faisait pas le poids face à l'Américaine Emma Hunt (6"38), qu'elle a affronté lors des duels finaux.

"Je suis forcément déçue, j'aurais aimé faire mieux et j'aurais pu, mais c'est le jeu", a-t-elle confié à L'Equipe. "Il y a des échecs, je vais apprendre de mes erreurs et c'est comme ça que je vais progresser. Cela m'a fait rêver d'être dans ce stade, j'aurais aimé continuer mais bon, ce sera dans quatre ans."

Manon Lebon s’entraîne sous les couleurs du club Tamponnais Austral Roc et du Pôle Espoir de La Réunion.

Fin de parcours pour les handballeurs, Melvyn Richardson et Dika Mem

Une défaite rageante (35-34, a.p.) face à l'Allemagne, met un terme au parcours des Bleus du handball, dès les quarts de finale, où étaient présents les Réunionnais Melvyn Richardson et Dika Mem.

Les Français peuvent nourrir des regrets... Ils tenaient leur qualification à une poignée de secondes de la fin du temps règlementaire (avantage d'un but, possession de balle).

Mais une passe de Dika Mem a été interceptée par les Allemands, qui en ont profité pour égaliser. Avant de s'imposer après prolongation.

#Paris2024 | C'est terrible. L'équipe de France de handball est éliminée dès les quarts de finale après une défaite 35-34 après prolongation contre l'Allemagne.



C'était donc le dernier match de l'immense carrière de Nikola Karabatic ????



Les JO en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/8dHm4l73PN — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

Qualifié dans l'Équipe de France et grand espoir du handball français, Melvyn Richardson, est le digne héritier de son père, l'illustre Jackson Richardson.

Melvyn Richardson n'en est pas à ses premiers jeux. Déjà sélectionné en 2021 à Tokyo, il avait été médaillé d'or avec la France.

Pilier incontournable de l'équipe de France de handball, Dika Mem, a lui aussi été médaillé d'or à Tokyo. Évoluant actuellement au FC Barcelone, il s'agissait de sa 103ème sélection.

Raphaël Mohamed termine 5ème

Pas de finale pour Raphaël Mohamed. Le Français termine septième de sa demi-finale du 110 mètres haies, en 13"41, et est éliminé.

Notre Français Raphaël Mohamed termine 7e et ne passera pas en finale avec un temps de 13"41.

#Paris2024 | ❌ Ça ne passe pas pour Raphael Mohamed ???????? en demi-finale du 110m haies.



???? Les JO en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/a4JEbjP5Qk

— francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

Originaire de La Réunion, il débute l’athlétisme à ses 12 ans. C'est en 2019 qu'il part s'installer en métropole, au Creps de Poitiers.

À 26 ans, alors qu’il n’avait jamais connu de sélections chez les jeunes, le natif de Saint-Paul va vivre aux JO sa deuxième grande compétition internationale, quelques semaines seulement après sa 4e place aux Championnats d’Europe de Rome.

- Alexandre Dällenbach... un Réunionnais pour la Suisse qui termine 14ème du pentathlon -

Ce samedi 10 août 2024, le Réunionnais Alexandre Dällenbach a disputé la finale du pentathlon moderne. Le sportif a tenu le choc lors de lors du "laser run" qui clôturait les demi-finales, finissant deuxième. Mais le Réunionnais a souffert au tir dans le laser run. Il finit 14ème de la finale.

Pentathlon moderne : le Réunionnais Alexandre Dällenbach craque en finale

Originaire de La Source à Saint-Denis, Alexandre Dällenbach a participé aux JO de Paris en pentathlon. Il possède la double nationalité franco-suisse et pratique le pentathlon moderne combinant natation, escrime, équitation et un combiné course/tir au pistolet.

De manière remarquable, la qualification d'Alexandre aux Jeux Olympiques intervient exactement 30 ans après la qualification de sa mère Chantal aux Jeux d'Atlanta.

- Paralympiques : reste trois Réunionnais pour faire briller La Réunion -

Athlétisme : Dimitri Pavadé et ses espoirs de médailles

Dimitri Pavadé vise l’or après une médaille d’argent à Tokyo avec un saut à 7,39 m.

Le Réunionnais a battu le record de France de saut en longueur le dimanche 14 juillet lors des championnats de France d'athlétisme handisport. Avec un saut à 7m59, il a battu le record de France de 20cm, et s'assure une place dans la sélection française des Jeux paralympiques.

Gravement blessé en juin 2023, Dimitri Pavadé revient de loin et avait entamé une course contre la montre pour être fin prêt pour les Jeux Paralympiques de Paris (28 août-8 septembre), où il se verrait bien rééditer son exploit de Tokyo 2021, à savoir une médaille d’argent au saut en longueur.

Palmarès

2021 - Jeux Paralympiques - Tokyo -Médaille d'argent - Saut en longueur

2021 - Championnats d'Europe - Bydgoszcz - Médaille d'argent - Saut en longueur

2021 - Championnats d'Europe - Bydgoszcz - Médaille de bronze - Relais universel

2019 - Championnats du Monde - Dubaï - Médaille d'argent - Saut en longueur

Natation paralympique : Laurent Chardard, nageur d’exception

Après une quatrième place à Tokyo, Laurent Chardard a dominé le 50 m papillon et le 100 m dos, prouvant qu’il est un prétendant sérieux pour l’or à Paris.

Le nageur s’alignera (en papillon et nage libre) aux Jeux paralympiques de Paris.

Palmarès

2024 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'or 50m papillon

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille de bronze 50m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'argent 4x100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'or 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'or 100m dos

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille de bronze 100m nage libre

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille d'argent 50m papillon

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille de bronze 50m nage libre

Cécifoot : Gaël Rivière, en quête d’une finale en or

Médaillé d'or aux Championnats d'Europe, et membre de l'équipe française de cécifoot, Gaël Rivière apportera son expérience pour mener son équipe vers la victoire.

À 34 ans, le footballeur originaire de Saint-Benoît tentera de décrocher une médaille d’or olympique.

Double champion d’Europe (2011 et 2022) et vice-champion olympique en 2012, celui qui est avocat en dehors des terrains espère pouvoir finir sa carrière de footballeur en beauté par une médaille d’or olympique.

Palmarès :

2022 - Championnats d'Europe - Pescara - Médaille d'or

2012 - Jeux Paralympiques - Londres - Médaille d'argent

2009 - Championnats d'Europe - Nantes - Médaille d'or

2007 - Championnats d'Europe - Malaga - Médaille de bronze

JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion

