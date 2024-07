Rugby à 7 : le Réunionnais Jordan Sepho sacré champion olympique avec l'équipe de France

Après une demi-finale réussie, les Bleus du rugby à 7, emmenés par Antoine Dupont ont affronté les Fidji en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce samedi 27 juillet 2024. Les Bleus avaient 14 minutes pour écrire l'histoire et décrocher la première médaille d'or de ces Jeux et ils l'ont fait. Ils sont champion olympiques en battant les Fidji 28 à 7 (Photo : DR)

Le premier essai fut marqué par Jefferson-Lee Joseph. #Paris2024 | ???????? OUI ! LES BLEUS REVIENNENT DANS CETTE FINALE !



???? Jefferson-Lee Joseph trouve l'ouverture : 7-7 entre la France et les Fidji !



???? Le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/xZu9cC4pPg — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024 Après la mi-temps, essai d'Aaron Grandidier. C'est lors de la deuxième période que le Réunionnais Jordan Sepho a fait son entrée sur le stade pour cette finale face aux Fidji. Troisième essai français, marqué en solo par Antoine Dupont. 21 à 7, les Français sont presque champions olympiques. #Paris2024 | ???????? ÉNORME ANTOINE DUPONT ! ????



???? Le joueur toulousain inscrit le 3e essai des Bleus qui se dirigent vers la première médaille d'or de leur histoire.



???? Le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/gp7bzWYAeK — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Pendant que les rugbymen font un tour d'honneur pour saluer le public, le nom d'Antoine Dupont a été scandé par le public... du Parc des Princes.

#Paris2024 | ???????? ???? C'EST EXCEPTIONNEL, L'ÉQUIPE DE FRANCE EST CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! ????



???????? Antoine Dupont inscrit son 2e essai de la rencontre à la dernière seconde et confirme la victoire des Bleus face aux Fidji 28-7 ! pic.twitter.com/CBTaOztWqy — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Les Bleus qui chantent la Marseillaise.

#Paris2024 | LES FRISSONS ????



Nos champions olympiques en titre chantent la Marseillaise dans un Stade de France bouillant ????????



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/bsUKmiNoty — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Et pour terminer, quelques pas de danse appris avec les danseuses du Moulin Rouge.

L’équipe de France de rugby à VII fête son titre olympique au milieu du Stade de France avec plusieurs pas de danse. ⁦@EBRApresse⁩ #Paris2024 pic.twitter.com/EqTsteC3yw — Alexandre Guitton (@aguitton) July 27, 2024

- Qualifiés pour la finale -

Après une première mi-temps stérile (0-0), lors de laquelle les défenses ont pris le dessus, la France, poussée par son public, a fait la différence.

Encore menés à trois minutes du terme, les Français sont allés puiser au bout de leurs ressources pour valider leur qualification en finale.

#Paris2024 | ???? ON EST EN FINALE ! ????



???????? 3e essai pour les Bleus qui valident leur billet pour la finale ... les émotions, tout simplement ! ???? pic.twitter.com/D3ahw4flqD — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Médaille donc assurée pour les Français, malmenés en début de 2ème période mais qui se sont relancés grâce à un banc décisif et surtout grâce au plongeon de Jordan Sepho.

Pour le plaisir : Jordan Sepho, un dernier essai pour envoyer la France EN FINALE DES JEUX OLYMPIQUES ????????❤️#Paris2024, ça se passe sur Eurosport et Max pic.twitter.com/A8EiKEreXj — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 27, 2024

Antoine Dupont, Au micro de France 2, le capitaine Antoine Dupont a déclaré : "on préfère une couleur (de médaille) à l'autre, mais c'est très positif. On a fait une entame poussive, mais on sent que le groupe monte en puissance et ne se délite pas malgré l'enjeu. Il fait garder cette confiance mutuelle qui nous mènera au bout".

www.imazpress.com avec AFP/redac@ipreunion.com