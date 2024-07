JO 2024 : la Réunionnaise Johanne Defay blessée à la tête à Teahupoo

La Française Johanne Defay s'est blessée lors d'une chute dans le tube à Teahupoo (Tahiti), lors du 1er tour de l'épreuve de surf des JO de Paris.

Engagée dans la série 5 du 1er tour ce samedi 27 juillet à Teahupoo, Johanne Defay a très mal entamé sa campagne olympique. Non seulement elle ne s'est pas qualifiée directement pour les 8es de finale mais la Réunionnaise s'est blessée à la tête en chutant sur sa première vague, indique L'Équipe.

"Après le take off, toujours raide et technique sur cette vague diabolique, Defay a perdu l'équilibre dans le tube. Elle est remontée à la surface, et s'est immédiatement touchée la tête.

"Le staff de l'équipe de France, présent non loin sur un bateau, lui a alors fait passer un casque, qu'elle n'a pas hésité à mettre. Elle a poursuivi sa série mais a de nouveau chuté sur ses deux tentatives suivantes."

Johanne Defay termine deuxième sur trois avec 9,50 points et devra en passer par le tour de repêchage (round 2) pour espérer se qualifier en huitièmes.

