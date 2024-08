Surf : la Réunionnaise Johanne Defay surclasse Carissa Moore et se qualifie en demi-finales

Les Français ont brillé ce jeudi 1er août lors des quarts de finale de surf. En quart de finale, la Réunionnaise Johanne Defay a affronté la Hawaiienne Carissa Moore, championne olympique en titre. Elle affrontera en demi-finale Caroline Marks, qui a dominé l'Australienne Tyler Wright (Photo : AFP)

"En confiance après sa victoire sur Vahine Fierro en 8es de finale quelques heures plus tôt, Johanne Defay a magnifiquement poursuivi sur sa lancée dans l'après-midi sur un spot de Teahupoo où les vagues étaient médiocres et le vent bien le patron", indique l'Équipe.

"Avec Carissa, on a souvent logé ensemble, c’est une de mes meilleures amies sur le Tour", a réagi Johanne Defay. "C’est une redoutable compétitrice. C’est la meilleure surfeuse du monde à mes yeux. Peut-être, le fait d’avoir fait moins de compétitions cette année, c’est plus compliqué pour elle, mais c’est la meilleure. Je suis contente. (…) Je vais me battre pour cette médaille."

- Kauli Vaast en demi-finale -

Le Tahitien Kauli Vaast s'est imposé ce jeudi 1er août en quart de finale du surf olympique contre l'autre Français engagé dans la compétition, Joan Duru. À domicile sur le site de Teahupo'o, il a totalisé 15.33 points contre 12.33 pour Joan Duru, dans un duel très disputé.

Les vagues, d'abord moyennes pour le spot, ont forci au cours de leur série et les deux surfeurs de l'équipe de France ont enchaîné les tubes, plus profonds pour le surfeur local.

Les premiers mots des deux amis ont été l'un pour l'autre. "Je suis tellement heureux et fier d'avoir fait cette série avec lui, parce que c'est un des meilleurs 'tuberiders' à Teahupo'o", a déclaré Kauli Vaast, 22 ans, à l'AFP.

"C'est beaucoup d'émotion parce qu'on s'aime tous les deux, on a tout donné, on est des guerriers dans l'eau", a-t-il poursuivi.

Sa victoire a réchauffé l'ambiance à Tahiti, devenue glaciale dans les fanzones après l'élimination de la Polynésienne Vahine Fierro quelques heures plus tôt.

Kauli Vaast affrontera en demi-finale le Péruvien Alonso Correa, qui a battu (10.50) le Japonais Reo Inaba (10.16).

