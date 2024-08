Paris 2024 : des étoiles dans les yeux... merci à nos athlètes

Ces Jeux olympiques 2024 resteront dans l'histoire. Pays hôte, la France avait aligné 571 athlètes. Si les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont clôturés ce dimanche 11 août, le bilan est extrêmement positif. Avec plus de 60 médailles remportées, la délégation française a battu son record et les supporters français ont célébré en grande pompe chaque victoire de leurs athlètes. La France termine 5ème au classement général. Et il n'y aura qu'un mot à leur dire : Merci ! (Photos : AFP)

La France termine donc avec 64 médailles lors de ces jeux olympiques. 16 en or, 26 en argent et 22 en bronze.

La France 5ème au classement des médailles.

- Le rugby apporte la première médaille d'or à la France -

Antoine Dupont et ses coéquipiers en rugby à 7 - dont le Réunionnais Jordan Sepho ont joué leur finale, le samedi 27 juillet contre les Fidji qui avaient battu les Bleus en poule. Une finale à charge de revanche. Et revanche il y a eu puisque l’équipe de France de rugby à 7 a glané la première médaille d’or de la délégation française.

L'équipe de France de rubgy à 7 met l'ambiance au Club France !



Et dire que ce n'était que le premier jour ! ????@francetvsport @QuelleEpoqueOff #PARIS2024 pic.twitter.com/IweuBFSecc — France tv (@FranceTV) July 27, 2024

Lire aussi - Rugby à 7 : le Réunionnais Jordan Sepho sacré champion olympique avec l'équipe de France

- Des nageurs multiples médaillés -

Le roi Léon

Largement au-dessus de la concurrence, Léon Marchand a décroché l'or à rapporté à lui seul de nombreuses médailles pour la France.

Il a décroché l'or en 400m quatre nages en pulvérisant le record olympique de Michael Phelps (4'02"95).

#Paris2024 | ???????????? INCROYAAAAAABLE !!!! LA MÉDAILLE D'OR POUR LÉON MARCAND !



???????? Le Français vient de réaliser une course complètement STRATOSPHÉRIQUE et décroche sa première médaille olympique en faisant tomber le record Michael Phelps



???? Le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/QBwHjk7hAf — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

Léon Marchand a également écrit l'histoire en devenant le premier nageur depuis plus d'un siècle à décrocher deux médailles d'or individuelles chez les hommes dans la même soirée sur le 200 m papillon et le 200 m brasse aux JO-2024.

#Paris2024 | ???????????? LEON MARCHAND, TU ES UN ROI !



L'OR POUR LE FRANÇAIS !!!

MAIS QUELLE COURSE !!! QUEL FINISH !!!

ET QUEL RECORD OLYMPIQUE EN 1:51.21 !!!



???? Suivez le match en direct : https://t.co/hHHwOiBmfS pic.twitter.com/yO9ASGrL3m

— francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Lire aussi - Natation: Marchand se pare d'or sur 400 m quatre nages

Lire aussi - JO-2024 : doublé pour Léon Marchand, qui remporte l'or au 200m brasse et 200m papillon

Pas une, ni deux, ni trois mais quatre... Léon Marchand a réalisé l'exploit en remportant son quatrième titre de champion olympique avec le 200m quatre nages, battant au passage le record olympique.

#Paris2024 | ???? 4 finales, 4 sacres, et un nouveau record olympique !



???? On n'a plus les mots pour qualifier Léon Marchand.

— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

De l'argent pour Anastasiia Kirpichnikova

La Française Anastasiia Kirpichnikova décroche l'argent au 1500m nage libre, et bat au passage le record de France.

#Paris2024 | MAIS CES FRANÇAIS SONT FOUS ! L'ARGENT POUR KIRPICHNIKOVA ! ????



Incroyable ! La Française prend la 2e place et le record de France dans ce 1500 m nage libre !



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/p7MZqJw7Ik

— francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Le bronze pour Florent Manaudou en 50m nage libre

#Paris2024 ????????Elles sont belles ces larmes de notre porte-drapeau ????

Quelle histoire et quelle course ce soir pour Florent Manaudou, médaillé olympique pour la 4e fois ????



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/bcXwYMdS7s

— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Du bronze pour l'équipe de France au relais 4x100m 4 nages

Cette belle palce a été acquise grâce à un chrono de 3:28.38 établi par Yohann Ndoye-Brouard en dos, Léon Marchand en brasse, Maxime Grousset en papillon et Florent Manaudou en crawl.

#Paris2024 | ???????????? MÉDAILLE DE BRONZE POUR LA FRANCE !!



???? Énorme performance du relais français qui termine derrière les Chinois et les Américains !!



???? Les Jo sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/rakTU8wxSo

— francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

- L'escrime et ses nombreuses médailles -

De l'or pour Manon Apithy-Brunet et de l'argent pour Sara Balzer

C'est une finale 100% française qui s'est tenue pour l'épreuve féminine de sabre. Manon Apithy-Brunet a décroché l'or face à sa compatriote Sara Balzer, qui termine sur la deuxième place du podium.

La numéro 5 mondiale et médaillée de bronze en individuel à Tokyo en 2021, a dominé (15-12) Sara Balzer, et devient la première championne olympique de sabre française.

#Paris2024 | ???????? ???????? MANON APITHY-BRUNET CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! ????



Elle domine cette finale de sabre 100% française face à Sara Balzer qui décroche donc la médaille d'argent. ????



Bravo à elles pour ce spectacle ????



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/1YfvcVABOm — francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Lire aussi - JO - Escrime : danse de la joie pour la championne olympique Manon Apithy-Brunet et son compagnon

Auriane Mallo-Breton vice-championne olympique à l’épée

Elle a été battue à la mort subite en finale par la n° 1 mondiale, la Hongkongaise Vivian Kong.

#Paris2024 | ???????????? La médaille d'argent pour Auriane Mallo-Breton en épée individuel !!



C'est terrible pour notre Française qui s'incline en mort-subite face la n°1 mondiale, Vivian Kong ???????? — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Yannick Borel en argent

Yannick Borel lui n'a rien pu faire face à l'expérience et la maîtrise de Koki Kano, nouveau champion olympique de l'épée (15-9).

Déjà champion du monde et quintuple champion d'Europe, Borel ajoute une médaille d'argent olympique à son palmarès.

#Paris2024 | Yannick Borel s'incline en finale et prend la médaille d'argent ????



???????? Le Français a été battu par le Japonais Koki Kano 15-9 !



???? Le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/9VCyXVaXNL — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

La France en argent en épée par équipe

Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo-Breton et Coraline Vitalis se sont inclinées en contre les Italiennes au bout du suspens, à la mort subite.

#Paris2024 | ???? ???????? Quelle désillusion pour les Françaises ????



Les Italiennes sont championnes olympiques en épée par équipes 30 touches à 29 au bout du suspense ????????



Que c'est cruel pour les Bleues qui ramènent tout de même l'argent ????



???? Le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/ww1GNBW2wk

— francetvsport (@francetvsport) July 30, 2024

Sabre : le bronze pour l'équipe française

C'est une belle victoire des Bleus, qui ont maitrisé leur match de bout en bout. Sébastien Patrice marque la dernière touche. Le score final est de 45 à 25.

L'équipe de France de fleuret médaillée de bronze

- Le judo français dans l'histoire -

Teddy Riner sacré champion

Il l'a fait. Teddy Riner est devenu pour la troisième fois champion olympique en individuel.

#Paris2024 ???????????? MAIS OUI TEDDY ! TU L’AS FAIT ! TU L’AS, TA MÉDAILLE D’OR !



LE PATRON EST DE RETOUR SUR LE TOIT DE L’OLYMPE !



TEDDY RINER, CHAMPION OLYMPIQUE ! pic.twitter.com/bH8txnEdhd — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Les Bleus ont été une nouvelle fois médaillés d'or le samedi 3 août 2024. C'est Teddy Riner, déjà en or en plus de 90 kg individuel, qui a fini le travail en battant à Tatsuru Saito, au bout plus de six (longues) minutes de combat.

#Paris2024 | ???????????? OUIIIIII LE IPPON DE TEDDY RINER !!! LA FRANCE PREND L'OR AU JUDO PAR ÉQUIPE !!



???????? Alors qu'ils étaient menés 3-1, les Français ont tout retourné dans cette finale et créent l'exploit en gardant leur titre après Tokyo en 2021 ! pic.twitter.com/JTjZc75SLd — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

Lire aussi - Judo : les Français.e.s tout en or olympique

Victor Koretzky en argent

Victor Koretzky décroche sa première médaille olympique après un magnifique combat avec Tom Pidcock

#Paris2024 | ???? Mais quel come-back de Tom Pidcock !



???? Après avoir crevé au tour 4, le Britannique prend la tête de la course !



????Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/OJ5zewI40X

— francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Luka Mkheidez s'incline

Malgré une belle combativité à l’Arena Champ-de-Mars le samedi 27 juillet 2024, le judoka tricolore s’est incliné contre le Kazakhstanais Yeldos Smetov.

#Paris2024 | ???????? Luka Mkheidze s'incline contre Yeldos Smetov ???????? en finale des -60 kg et décroche la médaille d'argent. ????



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/dAwkSMrv0m — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Joan Benjamin Gaba est battu

Au bout de 9 minutes 24 de combat lors de cette finale des -73kg, le Français est battu au Golden Score par l'Azéri Hidayat Heydarov.

#Paris2024 | ???????? JOAN-BENJAMIN GABA prend la médaille d'argent ????



Le Français tombe au bout du bout de la finale en -73 kg il s'agit de la 14e médaille au total pour la délégation française malgré la déception du Français ????????



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiBmfS pic.twitter.com/Lnkkv5y2Ot

— francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Du bronze pour Shirine Boukli

Dans la petite finale des -48 kg, Shirine Boukli face à l’Espagnole Laura Martinez Abelenda a décroché une médaille de bronze.

SHIRINE MÉDAILLÉE DE BRONZE ????????



Shirine Boukli remporte sa première médaille olympique et débloque le compteur de la délégation française dans ces Jeux de @Paris2024 !!!????????????



BRAVO SHISHOUUUU ! ???? ????????



???? France Judo #EnsemblePourLHistoire #Paris2024 #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/tQGReOmV2w — France Judo (@francejudo) July 27, 2024

Judo : Amandine Buchard arrache le bronze

Au bout du suspense et du golden time, Amandine Buchard prend le dessus sur la Hongroise Réka Pupp. La Française, battue en demi-finale, s'est parfaitement repris et a remporté son combat pour le bronze au bout du suspense chez les moins de 52kg.

La Française s'adjuge une nouvelle breloque olympique, après l'argent (en individuel) et l'or (par équipes) à Tokyo. Il s'agit de sa troisième médaille olympique.

#Paris2024 | ???????????? OUIIIIIII !! AMANDINE BUCHARD EN BRONZE ????



???????? La Française s'impose au golden score face à la Hongroise Réka Pupp et apporte au judo français sa troisième médaille !



???? Le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/e1iXyWs6V1 — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

Judo : Sarah-Léonie Cysique en bronze

La Française remporte une quatrième médaille pour le judo tricolore en s'imposant par ippon face à la Géorgienne Liparteliani chez les moins de 57kg.

#Paris2024 | ???????? SARAH-LÉONIE CYSIQUE EN BRONZE ????



???? C'est fait, la Française réalise un ippon qui lui ouvre la 3e marche du podium en -57 kg ????



???????? 12e médaille dans ces JO pour la délégation française ????????????



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/XeFlTCdJ6T — francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Judo : Clarisse Agbégnénou décroche le bronze

Battue en demi-finale, la judokate française Clarisse Agbegnenou (- 63 kg), championne olympique à Tokyo, s'est consolée en décrochant la médaille de bronze, sa 4e médaille olympique.

#Paris2024 | OUIIIIII !!!! LA MÉDAILLE DE BRONZE POUR CLARISSE AGBÉGNÉGOU ????????



???????? La Française se remet de sa défaite en demi-finale et termine son tournoi olympique avec un superbe ippon !



???? BRAVO CLARISSE !



???? À suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/iX0EZ1IhwO — francetvsport (@francetvsport) July 30, 2024

Lire aussi - Judo : Clarisse Agbégnénou décroche le bronze, 17ème médaille pour la France

Ngayap Hambou en bronze après la disqualification de son adversaire

Maxime-Gael Ngayap Hambou était dans le dur mais le Brésilien a écopé d'un troisième shido après avoir mis les mains à l'intérieur du judogi du Français.

#Paris2024 | ???????? MAIS OUI LE BRONZE POUR NGAYAP HAMBOU !!!



Mal en point, le Français va chercher une nouvelle médaille pour la France ! Ces judokas français sont inarrêtables ! ????



???? C'est à suivre en direct sur : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/21J3P6zrRC — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Judo : Romane Dicko en bronze

#Paris2024 | ???? Ce n'était pas le métal qu'elle était venue chercher, mais Romane Dicko se console avec la médaille de bronze !



✅ Après sa terrible désillusion en demi-finale, la Française a infligé un ippon à son adversaire Milica Zabic.

— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

- Six médailles en deux-roues, que ce soit en VTT, BMX ou encire cyclisme -

VTT: Pauline Ferrand-Prévot apporte à la France sa deuxième médaille d'or aux JO

Sans rivale, Pauline Ferrand-Prévot a apporté à la France une médaille d'or en remportant le VTT cross-country sur la colline d’Elancourt.

C'est, à 32 ans, le premier titre olympique pour la quintuple championne du monde qui a survolé la course.

#Paris2024 | Les larmes de Pauline Ferrand-Prévot ????



Quel podium émouvant pour Pauline championne olympique de VTT cross-country à Paris ???? ????‍♀️



Le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/xrbEFOUGyi — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

Lire aussi - VTT: Pauline Ferrand-Prévot apporte à la France sa deuxième médaille d'or aux JO

Benjamin Thomas en or en cyclisme sur piste

Benjamin Thomas s'est imposé en cyclisme sur piste (omnium) le jeudi 8 août 2024.

Malgré une chute, le cycliste de 28 ans a réalisé une immense performance et devient le premier champion olympique français dans la discipline.

#Paris2024 | ???????????? ???????????? OUI BENJAMIN THOMAS CHAMPION OLYMPIQUE ! QUELLE COURSE INCROYABLE DU FRANÇAIS !!



???? Après une course parfaite et malgré une chute, Benjamin Thomas devient le premier champion olympique français de l'omnium.



???? Le direct : https://t.co/fH1SNCmhEM pic.twitter.com/Pu6hyFEQJd

— francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

Médaille de bronze pour Anthony Jeanjean

Déception pour le rider de Béziers, septième aux Jeux de Tokyo, qui revient tout de même de loin après sa chute initiale.



Bravo à Anthony Jeanjean qui repart avec une médaille de bronze ! ????#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/0CrfhdV1zz

— France tv (@FranceTV) July 31, 2024

Le BMX en or, en argent, en bronze

Joris Daudet remporte la médaille d'or, Sylvain André décroche la médaille d'argent et Romain Mahieu termine avec la breloque en bronze.

#Paris2024 | ???????????? MAIS OUI ILS L'ONT FAIT : LE TRIPLÉ FRANÇAIS EN BMX RACING !



???????????? JORIS DAUDET, SYLVAIN ANDRÉ ET ROMAIN MAHIEU EN OR, ARGENT ET BRONZE, C'EST COMPLÈTEMENT DINGUE !



???? Suivez les Jeux en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/oXNZNA0JGn

— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Les français Valentin Amadouas et Christophe Laporte en argent et bronze

Le Français Valentin Madouas remporte l'argent juste devant Christophe Laporte qui s'empare de la médaille de bronze. Après une course effrénée, les compatriotes se hissent sur le podium, derrière le belge Remco Evenepoel qui devient le champion olympique.

#paris2024 ????REMCO EVENEPOEL CHAMPION OLYMPIQUE !



ET VALENTIN BADOUAS ET CHRISTOPHE LAPORTE SUR LE PODIUM ????????

QUELLE JOURNÉE POUR LES FRANÇAIS ENCORE ????



???? La course en direct ici : https://t.co/kOJfhQ8oPm pic.twitter.com/nXi87GWkSj

— francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

- Trois médailles en canoë-kayak -

Nicolas Gestin champion olympique

#Paris2024 | ???????? L'OR POUR NICOLAS GESTIN !!

Le Français n'a laissé aucune chance à ses adversaires, quelle victoire !



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/E36Zn4KZ3f

— francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Titouan Castryk décroche l'argent au kayak slalom

Titouan Castry a réussit à se hisser sur la deuxième place du podium au kayak slalom et décroche la médaille d'argent.

#Paris2024 | ???????????? L'ÉNORME RUN DE TITOUAN CASTRYCK !! Le Français termine à 20 centièmes du leader du classement provisoire ! Il reste encore deux concurrents à passer dans cette finale.



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/ollOEpAdkl

— francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

Angèle Hug médaillée d’argent en kayak-cross

#Paris2024 | ???? ???????? ANGÈLE HUG DÉCROCHE L'ARGENT ????



Longtemps dernière, la Française n'a rien lâché pour terminer 2e de cette finale du kayak-cross féminin et offrir à la France sa 45e médaille ????



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/61dLK7QVnZ

— francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

- Le basket triplement médaillé -

Les basketteurs 3x3 médaillés d'argent

Les huit joueurs de l'équipe de France ont remporté la deuxième place dans un match très serré. Après une égalisation à la fin du temps réglementaire, les Hollandais ont marqué un panier à deux points dans une prolongation. Le panier de la victoire (18-17).

#Paris2024 | ???? NOOOOOOOOON !!! C'EST TERRIBLE !



???????? Les Pays-Bas climatisent complètement la Concorde en prolongation avec cet ÉNORME tir à deux points de De Jong !



???????????? La France termine deuxième de ce tournoi olympique avec une MAGNIFIQUE médaille d'argent. pic.twitter.com/GpLuEMyYJl — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

France s'inclinent face aux colosses américains

C'est terminé, la France est battue par les Etats-Unis en finale du tournoi olympique (87-98). Les Bleus décrochent l'argent, comme à Tokyo.

#Paris2024 | Steph Curry met fin aux débats ????



Le meneur des Warriors enchaîne un nouveau shoot invraisemblable pour offrir l'or aux USA ????????



???? Suivez la finale : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/GdPpVlRwcE

— francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Les Bleues loupent l'or à un point

Comme leurs homologues masculins samedi soir, les Bleues du basket défiaient Team USA en finale ce dimanche.

Cette rencontre aura été folle jusqu'au bout mais les Américaines conservent leur couronne olympique.

Les Bleues s'inclinent 66-67 contre Team USA en finale olympique. Les filles de Jean-Aimé Toupane terminent avec la médaille d'argent autour du cou, la 64ème et dernier breloque de la délégation française.

#Paris2024 | ???? C'est terminé, les Américaines s'imposent 67-66.



???? C'est terrible pour les Bleues qui perdent d'un petit point après avoir fait douter les Américaines comme rarement.



Merci pour les émotions les filles ! ???? pic.twitter.com/NR7XKQawig — francetvsport (@francetvsport) August 11, 2024

- Les Lebrun, rois du tennis de table -

Félix Lebrun, 17 ans, décroche une médaille bronze en tennis de table simple messieurs le dimanche 4 août 2024. Il a battu le Brésilien Hugo Calderano par 4 sets à 0 (1-6, 12-10, 11-7, 11-6).

Une belle consécration pour ce jeune athlète qui devient ainsi le deuxième pongiste français de l'histoire à monter sur un podium olympique à l'issue d'une épreuve individuelle.

#Paris2024 | ???? FELIX EST EN BRONZE !!



Félix Lebrun a réalisé un exploit en prenant la médaille de bronze du tennis de table À 17 ANS !



Il venge son frère en écrasant le Brésilien Hugo Calderano. Bravo Félix !! ❤️



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/kK4gL5lMur

— francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

Félix Lebrun, Alexis Lebrun et Simon Gauzy se sont également imposés par équipe en tennis de table face aux Japonnais, et décrochent la médaille de bronze.

- Deux médailles pour la boxe française -

Sofiane Oumiha a décroché l’argent face au redoutable Cubain Erislandy Alvarez Borges. Dans la catégorie des super-lourds (plus de 92 kg).

#Paris2024 | ???? QUE C'EST DUR ! SOFIANE OUMIHA S'INCLINE EN FINALE...



Après un énorme combat, Sofiane Oumiha finit par s'incliner sur décision partagée face au Cubain Erislandy Alvarez Borges et prend la médaille d'argent ????



???? Les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/ZqXJPJAl9M — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

Djamili-Dini Aboudou Moindze a ensuite obtenu la médaille de bronze, en s’inclinant en demi-finale face à l’Espagnol Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui.

#Paris2024 | ???????? Pas de finale pour Djamili Aboudou...



Le Français s'incline face à l'Espagnol Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui en demi-finale, mais peut se consoler avec une belle médaille de bronze !



???? Les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/ah2bOMbRn1

— francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

- Deux médailles pour la boxe française en taekwondo -

Althéa Laurin championne olympique de taekwondo

Quelle finale de la Française qui s'impose 2 rounds à 0. La jeune taekwondoïste a parfaitement maîtrisé la première reprise. Menée dans la deuxième, elle a égalisé à la dernière seconde. Elle n'a pas perdu un seul round de la compétition.

#Paris2024 | ???????? ENOOOOOOOORME !! ALTHÉA LAURIN EN OR AU TAEKWONDO !!



???????????? Elle remporte la 16e médaille d’or pour la délégation française et bat le record d’Atlanta !!



???????? BRAVO ALTHÉA !! pic.twitter.com/LItxAw4YAt — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Cyrian Ravet en bronze

Le Français Cyrian Ravet, champion d'Europe 2021 et 2022 de taekwondo, a décroché la médaille de bronze des JO de Paris en -58 kg ce mercredi 7 août 2024, son adversaire italien ne s'étant pas présenté sur le tapis.

- Le surf et ses deux médailles -

Après de nombreux reports, les épreuves de surf aux Jeux olympiques de Paris 2024 ont enfin connu leur dénouement dans la nuit du lundi 5 août au mardi 6 août. Après une élimination en demi-finale des Jeux olympiques, la Réunionnaise Johanne Defay a su rebondir pour décrocher la médaille de bronze. Son compatriote, Kauli Vaast est lui sacré champion olympique.

La Réunionnaise, qui avait pris la 9ème place il y a trois ans à Tokyo, a arraché le bronze en surclassant la Costaricienne Brisa Hennessy (12,66 - 4,93).

C'est la première médaille en surf pour la France dans l'histoire des JO.

LA PREMIÈRE MÉDAILLE DE BRONZE DU SURF FRANÇAIS ????



Johanne Defay remporte sa première médaille olympique sur la mythique vague de Teahupo'o ????#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/pBC6hCE9nb — Equipe France (@EquipeFRA) August 6, 2024

Le Français Kauli Vaast qui remporte la médaille d'or lors de l'épreuve de surf des Jeux olympiques.

Sa victoire est historique et extrêmement symbolique, d'autant qu'il remporte l'épreuve chez lui, à Tahiti. Kauli devient champion olympique à l'issue de sa finale contre le troisième mondial Jack Robinson, à seulement 22 ans.

CHAMPION OLYMPIQUE ????



Kauli Vaast en roi, chez lui, à Teahupo’o remporte le graal olympique ✨#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/yxNmmXywqS — Equipe France (@EquipeFRA) August 6, 2024

Lire aussi - JO-2024 : la Réunionnaise Johanne Defay décroche le bronze en surf à Teahupoo

- Volley : la France conserve son titre de championne olympique

C'est fait ! Les Français sont double champions olympiques. Après une démonstration face à la Pologne, l'équipe de France masculine de volley est championne olympique en remportant sa finale 3 sets à 0.

ET 1⃣ ! ET 2⃣ ! ET 3⃣-0⃣ ! ???? FINALE EXPÉDIIIIIIIIIIIÉEEE ! ????

???????? LES BLEUS SONT EN #OR !!!!!!!! ????????



L'ÉQUIPE DE FRANCE SORT UNE FINALE #PARIS2024 DE HAUTE VOLLEY POUR CONSERVER SON TITRE OLYMPIQUE ????????????https://t.co/g5dqBL4YpN pic.twitter.com/zRFvjYTp9l — RMC Sport (@RMCsport) August 10, 2024

Lire aussi - JO-2024: Volley, hand et basket cherchent l'or

- D'autres médailles d'or -

Cassandre Beaugrand, championne olympique de triathlon

Après une course parfaitement maîtrisée, Cassandre Beaugrand remporte le titre olympique au triathlon. La Française de 27 ans a fait la différence dans le dernier kilomètre de la course à pied et offre le premier titre de l'histoire au triathlon français.

#Paris2024 | ???????? OUIIII CASSANDRE !! CASSANDRE BEAUGRAND EST CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE TRIATHLON !!



???????? Quelle course de la Française qui remporte l'or à domicile ! Très belle performance d'Emma Lombardi qui termine 4e.



???? À suivre en direct sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/KKMMUWLLiw — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Lire aussi - JO 2024 : la Française Cassandre Beaugrand remporte la médaille d’or au triathlon féminin

- Plusieurs sportifs également médaillés d'argent -

La France remporte la médaille d’argent au concours complet par équipes

Karim Florent Laghouag, Stéphane Landois et Nicolas Touzaint terminent à la deuxième place, derrière la Grande-Bretagne (or) et devant le Japon (bronze).

#Paris2024 | ???? Stéphane Landois assure la médaille d'argent pour l'équipe de France sur le concours complet !!



???? Suivez le direct : https://t.co/fH1SNCmhEM pic.twitter.com/IEYxk7VVKQ

— francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

De l'argent au tir à l'arc

L'équipe de France de tir à l'arc est médaillée d'argent sur l'épreuve par équipes. Les Bleus s'inclinent en finale face à la Corée du Sud.

#Paris2024 | ???? L'équipe de France de tir à l'arc médaillée d'argent sur l'épreuve par équipes (H) !



❌ Les Bleus s'inclinent en finale face à la Corée du Sud mais ça fait une nouvelle breloque pour le clan français !



???? Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/yikrYHzBbl

— francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Camille Jedrzejewski médaille d'argent au tir au pistolet à 25 mètres

C'était la première participation aux JO de Camille Jedrzejewski, une policière de 21 ans

#Paris2024 | ???? La première médaille française de la journée ! Elle est pour Camille Jedrzejewski en argent au tir au pistolet à 25m.



Policière de profession, elle remporte une médaille pour ses premiers Jeux Olympiques. pic.twitter.com/23t0jQNYdL

— francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

Lauriane Nolot en argent en kite-foil

Lauriane Nolot quant à elle visait la médaille d'or, mais c'est finalement la Britannique Eleanor Aldridge qui termine en haut du podium de kite-foil (voile). La Française se console avec l'argent.

#Paris2024 | ???????????? Lauriane Nolot en argent en kitefoil !



Petite déception pour la Française puisque la Britannique Eleanor Aldridge a remporté les deux régates finales pour priver Lauriane Nolot du titre.



???? Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/6WeW2XY74S — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

Le boxeur Billal Bennama s'incline en finale des poids mouches

Billal Bennama est le nouveau vice-champion olympique des -51 kg en boxe.

"C'est une belle médaille d'argent, je suis satisfait du travail accompli", a-t-il réagi au micro de France Télévisions. "C'est une très belle médaille chez moi à Paris. J'ai envie de reprendre pour aller chercher une belle médaille d'or." Billal Bennama donne déjà rendez-vous aux prochains JO, en 2028, à Los Angeles (États-Unis).

#Paris2024 | ????️ " C'est une belle médaille d'argent, je suis satisfait du travail accompli."



???? Billal Bennama est fier de sa performance et vise grand à Los Angeles !



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/ue5EAmq7Kw

— francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

Les Bleus s'inclinent face à l'Espagne en football

Les Tricolores ont fini par céder dans les ultimes instants de la prolongation. La remontée durant la deuxième période n'aura pas suffi. L'équipe de France de football s'incline en prolongation face à l'Espagne (3-5). Les Bleus de Thierry Henry obtiennent la première médaille pour le football français depuis 40 ans, et elle est en argent.

Lire aussi - Foot: la France en argent après sa défaite et un match de folie face à l'Espagne

Les handballeuses en argent

Menées mais encore dans le coup à la mi-temps, les Bleues n'ont pas réussi à renverser le match et se sont inclinées largement contre leurs meilleures ennemies norvégiennes (21-29). Les Bleues ne conservent par leur titre olympique.

#Paris2024 | ❌????‍♀️ C'est fini, les Bleues s'inclinent en finale...



L'équipe de France est tombée sur une équipe norvégienne trop forte pour elle. Les Bleues peuvent être fières et prennent une belle médaille d'argent ????



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/Z6hRtYXMJe — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Athlétisme (100m haies F) : l'argent pour Samba-Mayela

Cyréna Samba-Mayela, la Française de 23 ans prend l'argent. Elle est là la première médaille française en athlétisme! Et la Française était même à un centième de l'or.

#Paris2024 | INCROYABLE CYRENA ! ????????????



LA FRANÇAISE DÉCROCHE LA MÉDAILLE D'ARGENT ???? ET ÉTAIT TOUTE PROCHE DE GAGNER LA COURSE DU 100 M HAIES, ÇA S'EST JOUÉ À 1 CENTIÈME D'ÉCART AVEC MASAI RUSSELL !



???? Suivez la finale en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/JcROhEFvGT — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Breaking (H): l'argent pour Dany Dann

Le Français a disputé la finale contre le Canadien Phil Wizard, contre qui il avait perdu sa première battle de la journée.

#Paris2024 | ???? MÉDAILLE D'ARGENT POUR DANY DANN !



Super parcours du Français qui s'incline en finale face au Canadien Phil Wizard ????



???? Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/xgP1z8DELj — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Elodie Clouvel au pentathlon moderne

Au 4ème stand de tirs, Élodie Clouvel sort 2ème. La sportive trace et termine 2ème de la course. Elle est donc médaillée d'argent de cette finale de pentathlon moderne.

#Paris2024 | ???? MÉDAILLE D'ARGENT POUR ÉLODIE CLOUVEL !

Magnifique ! La Française est vice-championne olympique pour la deuxième fois de sa carrière.



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/De7ecjUw1f

— francetvsport (@francetvsport) August 11, 2024

- De très belles médailles de bronze -

Léo Bergère en bronze sur le triathlon

#Paris2024 | ???? LÉO BERGÈRE MÉDAILLE DE BRONZE EN TRIATHLON ! ALEX YEE EN OR APRÈS UN FINISH DE FOU!!



C'est Alex Yee qui s'impose après un finish supersonique. Léo Bergère se classe 3e et Pierre Le Corre 4e.????



???? À suivre en direct sur : https://t.co/fH1SNCmhEM pic.twitter.com/VZ617GmdiZ

— francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Du bronze en voile pour Charline Picon et Sarah Steyaert

Charline Picon décroche sa troisième médaille olympique, la seule couleur qui lui manquait, après l’or et l’argent à Rio et Tokyo, en RS:X, une planche à voile individuelle.

#Paris2024 | ???? La joie démonstrative de Charline Picon et Sarah Steyaert.



La paire française décroche le bronze en voile à Marseille. C'est la 28e médaille pour la délégation française ????????



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/Qyn97S3fgL

— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

CSO : les cavaliers de l'équipe de France en bronze

L'équipe de France s'est hissée sur la troisième marche du podium en saut d'obstacles par équipes. Julien Épaillard, Simon Delestre et Olivier Perreau décrochent le bronze, derrière les Britanniques et les Américains.

#Paris2024 | ???? ????La France en bronze en saut d’obstacles par équipe !



???????? Avec 7 points de pénalité, les Bleus terminent derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis.



???? À suivre en direct sur : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/MoABrO4sC2 — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Tir à l'arc : Lisa Barbelin empoche le bronze

Elle devient la première médaillée olympique française en individuel. La jeune femme s'était inclinée en demi-finale en 3 sets face à la Coréenne Suhyeon Namn, tête de série numéro 2 en 3 sets.

#Paris2024 | ???????? OUIII LISAAAA ! MÉDAILLE DE BRONZE POUR LISA BARBELIN !!!



Après un nouveau scénario fou, Lisa Barbelin devient la première médaillée olympique française en individuel. MERCI POUR LES ÉMOTIONS ????



???? À suivre en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/loFkhQZFOn

— francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

- La France bat son record d'Atlanta -

La France totalise désormais XX médailles dont 12 (XX) en or. Ce résultat dépasse celui obtenu aux JO de Pékin en 2008 où les Bleus avaient collecté 43 médailles.

Des Jeux records pour l'équipe de France olympique puisque les Bleus ont également battu leur record de médailles d'or d'Atlanta en 1996 avec 12 médailles d'or

Aux Jeux de Paris en 1900, les deuxièmes de l'ère moderne, disputés sur cinq mois, la France avait obtenu 27 médailles d'or, mais sa délégation représentait près de la moitié du millier de participants et certaines épreuves n'étaient pas sportives.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com