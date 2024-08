Tempête, éducation, santé, épidémie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 16 août 2024 : - Rare en cette saison : une tempête pourrait se former ce vendredi - Éducation : sans ministre en titre, la rentrée scolaire s’annonce d’ores et déjà compliquée - Veiller sur la santé des marmailles peut être aussi un jeu d'enfant - Variole du singe : 548 morts en République démocratique du Congodepuis le début de l'année - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée moins humide que la veille

Rare en cette saison : une tempête pourrait se former ce vendredi

Une zone perturbée s'est développée à environ 2.600 km au nord-est de La Réunion ce jeudi 15 août 2024. Une tempête pourrait se former d'ici ce vendredi, en fin de journée, indique Météo France. Ce système totalement inhabituel à cette période de l'année, ne présente aucun danger pour La Réunion

Éducation : sans ministre en titre, la rentrée scolaire s’annonce d’ores et déjà compliquée

La rentrée scolaire aura ce lundi 19 août 2024. Elle se fera dans un climat de grande incertitude. Qui sera ministre de l’Éducation nationale. Y aura-t-il vraiment un enseignant devant chaque classe ? Les réformes seront-elles maintenues ? Le retour en classe s'annonce d'ores et déjà difficile.

Veiller sur la santé des marmailles peut être aussi un jeu d'enfant

À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, nombreux sont les parents qui instaurent la reprise des "bonnes habitudes". Entre manger plus équilibré, dormir plus tôt et diminuer le temps d'écran, c'est le retour de la routine école pour les marmailles. Mais attention à ne pas les frustrer : tout est une question d'écoute et d'explication qui peut se faire sous forme de jeux entre l'enfant et les parents

Variole du singe : 548 morts en République démocratique du Congodepuis le début de l'année

L'épidémie de mpox a fait 548 morts en République démocratique du Congo (RDC) depuis le début de l'année et touche désormais toutes les provinces de ce pays d'environ 100 millions d'habitants.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée moins humide que la veille

Ce vendredi 16 août 2024, Matante Rosina annonce une journée un peu moins humide que la veille. Seuls les hauts de l'est restent sous les nuages. Les côtes bénéficient de soleil. Dans l'après-midi, quelques averses sont possibles dans les hauts de l'ouest. Le vent se renforce aujourd'hui.