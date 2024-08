Vols, Ekipaou, feu de falaise, opération Tournosol et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 20 août 2024 : - Vols sur les exploitations agricoles : des récoltes perdues et des agriculteurs désarmés - Ekipaou, un dispositif qui prend en charge les équipements des lycéens professionnels - Feu de falaise au-dessus de la portion fermée de la route du littoral - Le Port : opération Tournosol et cascades pour sensibilier aux risques routiers - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la fraîcheur

Vols sur les exploitations agricoles : des récoltes perdues et des agriculteurs désarmés

Vols de fruits, vols de légumes… le phénomène est en augmentation dans les exploitations agricoles de La Réunion. Et pourtant, les agriculteurs n'ont pas besoin de ça, dans un quotidien déjà bien compliqué. Lorsque sont dérobées les récoltes, ce sont forcément des pertes financières importantes pour les exploitants. Entre vols bien organisés et vols commis par des passants, les agriculteurs n'arrivent plus à préserver leur gagne-pain

Ekipaou, un dispositif qui prend en charge les équipements des lycéens professionnels

Alors que 6.700 jeunes ont fait leur rentrée en filière professionnelle ce lundi 19 août 2024, la Région a inauguré son nouveau dispostifi "Ekipaou". Il prend en charge les équipements nécessaires aux différentes filières proposées dans l'île : de la tenue obligatoire aux différents outils spécifiques.

Feu de falaise au-dessus de la portion fermée de la route du littoral

Un incendie a éclaté dans la falaise au-dessus de la portion fermée de la route du littoral tôt ce mardi 20 août 2024. Le feu est sans danger pour les automobilistes. Il se situe entre les potences et le tunnel du Cap Bernard, une portion de route hors d'usage depuis la mise en service de la NRL. La zone du sinistre inaccessible à pied par les pompiers. Un intervention d’hélicoptères bombardiers d'eau pourrait être décidée

Le Port : opération Tournosol et cascades pour sensibilier aux risques routiers

Organisée par l'association de sécurité routière pour les entreprises de La Réunion (Asser), l'opération Tournosol se tiendra ce samedi 24 août 2024 de 9h à 12h au rond-point des Vilebrequins au Port. Axé sur la sécurité routière, l'événement a pour objectif de sensibiliser "les professionnels de la route et la population portoise aux risques routiers" indique l'Asser. Plusieurs ateliers et animations de sensibilisation sont prévus. L'événement est ouvert gratuitement à tous les publics

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la fraîcheur

Matante Rosina avait chaud ces derniers jours mais depuis hier elle a ressorti son petit palto. Ce mardi 20 août 2024, le vent a retrouvé de la vigueur et les températures baissent pour arriver à des valeurs habituelles pour un mois d'août. Les rafales de vent peuvent atteindre les 80 km/h sur Saint-Pierre.