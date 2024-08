Miss Réunion, houle, Telegram, incendie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 25 août 2024 : - Miss Réunion 2024 s'appelle Marine Futol - La grosse houle continue de déferler et le vent de souffler - Le patron de Telegram Pavel Durov interpellé à l'aéroport du Bourget - La pa Météo France i di, sé zot i di - Prudence, la houle déferle toujours

Miss Réunion 2024 s'appelle Marine Futol

Elle s'appelle Marine Futol, elle a 18 ans, elle mesure 1,80 mètre, elle est originaire de Saint-Leu, elle est la Miss Réunion 2024. elle a été élue par le jury et les télespectateurs ce samedi soir 24 aoput 2024 à l'issue d'une soirée spectacle au théatre de Champ-Fleur (Saint-Denis). La jeune femme succède à Mélanie Odules, Miss Réunion 2023. Amélie Nauche, 18 ans, (Sainte-Marie) et Farida Gombert, 27 ans, (Saint-Paul) ont respectivement été élues première et deuxième dauphines (Photo sly/www.imazpress.com)

La grosse houle continue de déferler et le vent de souffler

La houle continue de déferler ce dimanche 25 août 2024 sur les côtes ouest et sud entre la Pointe Galets (le Port) et la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par la Pointe au Sel (Saint-Leu). "Cette houle se situe entre 5 et 5 mètres 50 , les vagues les plus hautes pouvant atteindre 10 mètres" prévient Météo France. Les côtes concernées sont toujours en alerte orange vagues - submersion. Le vent continue également de souffler sur les régions ouest, nord et est. Une vigilance jaune vents forts est en cours. La prudence reste de mise

Le patron de Telegram Pavel Durov interpellé à l'aéroport du Bourget

Le patron de Telegram Pavel Durov a été interpellé samedi soir à l'aéroport du Bourget, près de Paris, un mandat de recherche étant émis contre lui par des enquêteurs français visant diverses infractions de sa messagerie cryptée, a-t-on appris de sources proches du dossier, confirmant une information de TF1 et LCI. Il devrait être présenté à la justice dimanche.

Route des Tamarins : incendie dans la savane

Un incendie a éclaté ce samedi après-midi 24 août 2924 dans la savane situé au niveau du Viaduc de la route des Tamarins dans le sens Saint-Gilles - Saint-Paul. Les flammes étaient étaient visibles en début de soirée. Les pompiers sont intervenus. Les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées (Photo rb/www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Prudence, la houle déferle toujours

Les monstrueuses vagues de ce dimanche 25 août continuent d'impressionner Matante Rosina. Même si elle a tendance à s'amortir dans l'après-midi, le pic de houle pourrait atteindre les 5 mètres. Ne vous aventurez toujours pas sur les littoraux les plus exposés. Pour le vent, même scénario, il a tendance à se calmer mais il peut atteindre les 80 km/h en rafales. Par rapport à la veille, le temps est plus ensoleillé un peu partout sur l'île.