Miss Réunion 2024 s'appelle Marine Futol

Elle s'appelle Marine Futol, elle a 18 ans, elle mesure 1,80 mètre, elle est originaire de Saint-Leu, elle est la Miss Réunion 2024. Elle a été élue par le jury et les téléspectateurs ce samedi soir 24 août 2024 à l'issue d'une soirée spectacle au théâtre de Champ-Fleur (Saint-Denis). La jeune femme succède à Mélanie Odules, Miss Réunion 2023. Amélie Nauche, 18 ans, (Sainte-Marie) et Farida Gombert, 27 ans, (Saint-Paul) ont respectivement été élues première et deuxième dauphines (Photo sly/www.imazpress.com)

Très émues, la Miss Réunion Marine Futol et ses deux dauphines, Amélie Nauche et Farida Gombert, adressent leurs messages de remerciements à leurs proches ainsi qu'aux Réunionnais. Regardez

Marine Futol représentera La Réunion à l’élection de Miss France 2025 qui aura lieu en décembre 2024.

Lire aussi - Marine Futol élue Miss Réunion 2024