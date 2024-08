La grosse houle continue de déferler et le vent de souffler

La houle continue de déferler ce dimanche 25 août 2024 sur les côtes ouest et sud entre la Pointe Galets (le Port) et la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par la Pointe au Sel (Saint-Leu). "Cette houle se situe entre 5 et 5 mètres 50 , les vagues les plus hautes pouvant atteindre 10 mètres" prévient Météo France. Les côtes concernées sont toujours en alerte orange vagues - submersion. Le vent continue également de souffler sur les régions ouest, nord et est. Une vigilance jaune vents forts est en cours. La prudence reste de mise (Photo rb/www.imazpress.com)

Des rafales approchant les 70 km/h sont attendues sur le littoral ouest. Le soufflera encore plus fort entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h "Sur le sud-ouest et le nord les rafales sont de l'ordre de 60km/h. Beaucoup de vent également sur les sommets et les crêtes exposés avec des rafales entre 50 à 60 km/h" détaillent les météorologues.

La houle devrait lentement s'amortir dans l'après-midi "tout en maintenant un niveau très élevé avec des vagues comprises entre 4 mètres 50 et 5 mètres" note Météo France.

Samedi de nombreuses personnes sont venues admirer le spectacle de la mer en furie sur le littoral ouest et sud. Les forces de l'ordre leur ont demandé d'évacuer les lieux dès 18h et l'entrée en vigueur de la vigilance orange vagues - submersion.

Pour rappel, la plus grande prudence est recommandée en bord de mer.

