De la (très) grosse houle et du fort vent tout le week-end

Un épisode de grande houle, le plus important de la saison, commencera ce samedi 24 août et se poursuivra jusqu'à ce dimanche, indique Météo France. Des vagues d'une hauteur moyenne de 5,50 mètres, avec des déferlantes plus élevées, sont attendues sur les côtes ouest et sud. "La plus grande prudence est de rigueur le long du littoral" soulignent les météorologues. L'ouest et le sud seront placés en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 14h ce samedi. La vigilance sera augmentée à orange en fin de journée (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Dès le milieu de matinée samedi "la mer se déchaîne sous l'effet d'une houle australe déferlant sur les côtes ouest et sud de l'île. Le pic de l'épisode est attendu au cours de la nuit suivante avec une houle voisine de 5 mètres 50, mais la mer se sera déjà fortement creusée en cours de journée" détaille Météo France.

Dimanche, "la mer demeurera sous l'influence de cette très forte houle australe. Elle tend à s'amortir très progressivement l'après-midi mais demeure comprise entre 4, 50 mètres et 5 mètres" préviennent les météorologues. Certaines vagues pourraient attendre 10 mètres ponctuellement.

Cet épisode de grosse houle sera accompagné de vents fort soufflant "en rafales de 70 à 90 km/h les côtes ouest et sud, et de 80 à 100 km/h sur les Hauts exposés du de sud-ouest" note Météo France.

"Ce renforcement va se poursuivre en fin de journée, en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui va occasionner une montée en gamme avec un passage en vigilance orange de Saint-Philippe au Port" a par ailleurs précisé ce vendredi Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France. Ecoutez :

La vigilance orange devrait être mise en place en fin de journée ou dans la soirée, de la Pointe des Galets au Port, à la Pointe de la Table à Saint-Philippe.

- Appels à la prudence -

Dans ce contexte, les autorités appellent à la plus grande prudence, mais aussi à la responsabilité de chacun. "Les Réunionnais sont habitués à ce genre d’événements, mais malheureusement les gens prennent des risques qui peuvent être mortels. Je rappelle que deux personnes sont décédées ces deux dernières semaines" a souligné le préfet Jérôme Filippini.

"Les secours se mettent aussi en danger lors des opérations de sauvetage. Ce week-end, pensez d’abord à vous, mais pensez aussi aux forces de sécurité" ajoute-t-il.



Alors que le Centre sécurité requin (CSR) a aussi appelé à la prudence en mer, le préfet a noté que "la période est propice aux requins, ce n’est donc pas le moment d’aller à l’eau, ou de surfer".

Les communes concernées par ces risques de submersions ont pris dès ce vendredi des arrêtés municipaux pour interdire l'accès aux plages et au littoral.

A Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Leu et Saint-Paul, l'accès au bord de mer est strictement interdit. Des signalisations vont être mises en place pour indiquer à la population les accès qui leur sont interdits. Des patrouilles de police et de gendarmerie s'assureront du bon respect de ces interdictions.

Si des amendes sont prévues en cas d'infraction, Jérôme Filippini a rappelé que "la pire punition, c'est de perdre la vie". Trois personnes ont failli perdre la vie en plus de deux victimes citées plus haut ces dernières semaines.

"A l'Etang-Salé, une petite fille a été sauvée grâce à une femme gendarme que je veux saluer, et à Saint-Joseph il a fallu faire un hélitreuillage dans des conditions compliquées" a expliqué le préfet. "Si vous voulez voir ce genre de phénomène, regardez-les de loin" a-t-il ajouté, rappelant que les forces de secours mettent aussi leur vie en danger en intervention. Ecoutez

Prudence ce week-end !

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com