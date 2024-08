Forte houle : la Préfecture rappelle les consignes de sécurité à respecter

Ce samedi 24 août 2024, en raison de la forte houle, une vigilance orange vagues-submersion est à venir dès cet après-midi sur les côtes de l'île. Les vagues pouvant atteindre les 5,5 mètres de hauteur en moyenne au large, la Préfecture prévient la population de se maintenir éloigné du littoral en rappelant les consignes de sécurité à respecter. La houle devrait s'atténuer progressivement dans la journée de dimanche et lundi. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un épisode de forte houle débute ce samedi et va s’intensifier dès ce samedi après-midi et la nuit prochaine, pour s’atténuer très progressivement dans la journée de dimanche et jusqu’à lundi. Météo France a émis un bulletin de vigilance orange dès 18h ce samedi. Le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence et rappelle les consignes de sécurité :

Avant l’application de la vigilance orange en fin de journée, il convient de rester prudent ce samedi en restant à l’écart du littoral et en évitant les activités nautiques.



Les maires ont pris depuis ce vendredi et pourront prendre dans les prochaines heures des arrêtés pour limiter l’accès aux littoraux ou à des zones dangereuses. Des patrouilles de gendarmerie, de police nationale et des polices municipales veillent au respect de ces interdictions qui visent à protéger la population.



Les vagues pourront atteindre 5,5 mètres de hauteur en moyenne au large :

Les vagues pourront atteindre, en moyenne, 2,5 à 3,5 mètres au large en début d’évènement, pour dépasser le 5,5 mètres au plus fort de l’épisode.



Leur déferlement sur le littoral peut provoquer des submersions pouvant notamment emporter les personnes.



Les conditions météorologiques dégradées troublent également la visibilité sous-marine, créant un environnement propice au rapprochement de requins près des côtes.



Cette forte houle s’accompagnera de vents forts, en rafale de l’ordre de 80 à 90 km/h (100 km/h dans les pentes exposées). En cette période sèche, ces vents forts représentent un risque d’accélération des départs de feux de végétaux.