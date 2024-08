Forte houle : interdiction de circuler sur les fronts de mer de plusieurs communes

Un épisode de forte houle est attendu par Météo France pour ce samedi 22 août et ce dimanche 23 août 2023. Par mesure de précaution, des communes ont d'ores et déjà pris des mesures d'interdiction de circuler en bord de mer (Photo www.imazpress.com)

• Saint-Pierre

La commune saint-pierrois a émis l'arrêté suivant :

• Interdiction de baignade et de surf



- sentier La Source- lieu dit Escalier Amiral Lacaze- jetées est et sud- plage de la gendarmerie- ravine Blanche- la Pointe du Diable

• Fermeture progressive des espaces publics ce samedi



avant 18h :- zone exposée du sentier de running bas de Ti-paris avant 18h

après 18h

- jetée Est de Terre-Sainte

- plage sur le Petit Boulevard incluant les escaliers et la zone piétonne côté mer et rampes de la Sirène

- quai nord du port

- allée de la Source et Daniel Ramin

à partir de 22h

- fermeture du skate parc et du beach volley de la ravine blanche à 22h00 jusque la levée de l'alerte

• Interdictions de stationnement



- rue Amiral Lacaze sur sa partie littorale depuis le rond point de la place du pilon jusque la promenade des Alizés à 22h,- des deux cotés sur le boulevard Hubert Delisle, entre la rue Luc Lorion et la rue Fernand Colardeau à partir 22h30- sur le parking au niveau des box pécheurs à 18h samedi 24 août 2024

• Fermeture des structures et commerces

Fermeture des structures et commerces qui occupent le domaine public et sont exposés samedi à 22h30 jusque la levée de l’alerte par Météo France.

• Rondes de surveillance



La police municipale effectuera des rondes nocturnes pour bien vérifier que les mesures soient respectées pour la sécurité de tous.

A la fin de cet épisode qui interviendra probablement dimanche 25 août en matinée, la commune poursuivra les rondes de l’équipe de police municipale pour le respect de l’interdiction de circuler dans Amiral Lacaze et fluidification de la circulation en double sens coté mer sur le Boulevard.

Les équipes municipales se tiennent prêtes à effectuer le nettoyage du domaine public en fonction des éventuels dégâts de la houle.

• Saint-Louis

la mairie de Saint-Louis a pris un arrêté interdisant "la circulation des piétons sur la frange littorale et les bords de mer et celle de tous véhicules sur le boulevard du Front de Mer, portion comprise entre l’Impasse des Clapotis et la rue Valmy ainsi que sur parking de l’embouchure de l’Étang" à compter de samedi à partir de 13h

Par ailleurs, la commune saint-louisienne a également pris par mesure de précaution un arrêté permettant, au besoin, l’évacuation des familles les plus exposées aux risques de submersion.

"Dès ce jeudi 22 août, les familles concernées ont été sensibilisées à ce nouvel épisode à risques par le biais de la police municipale et de l’élue de quartier via une information en porte à porte" indique la mairie.

Afin d’accueillir les personnes qui en feraient la demande, un centre d’hébergement sera opérationnel dès 13h ce samedi 24 août 2024 dans l’école Henri Lapierre située au centre-ville.