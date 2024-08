Incendie à Bras-Panon : la visibilité réduite sur la quatre voies

Ce dimanche 25 août 2024, un incendie s'est déclaré à Bras-Panon vers Paniandy. Deux foyers se sont déclenchés dans un champ de cannes. Un feu qui s'est amplifié en raison des conditions météorologiques et de la vigilance jaune vents forts en vigueur dans l'est. Pour l'heure, les pompiers peinent à venir à bout des flammes et la fumée arrive sur la quatre voies, ce qui réduit la visibilité. Des renforts de Saint-André sont en chemin pour leur prêter main forte (Photo : www.imazpress.com)