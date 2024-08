Santé, houle, Ukraine, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 26 août 2024 : - Santé : quand les substituts du sucre et du gluten sont de faux amis - Forte houle : la mer s'est déchainée ce week-end - Ukraine: un collaborateur de Reuters tué, deux journalistes blessés après une frappe russe - Contrôles routiers : 245 infractions relevées sur les routes de l'île ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle et le vent commencent à se calmer

Santé : quand les substituts du sucre et du gluten sont de faux amis

Avec la rentrée des classes et la reprise du travail pour de nombreuses personnes, c'est la reprise de la routine et des bonnes habitudes pour beaucoup. Pendant que certains se mettent au sport, d'autres décident de manger plus sainement tout en essayant d'arrêter le sucre et le gluten. Mais attention à ne pas se laisser abuser par leurs substituts : de faux amis pour la santé et le porte-monnaie

Forte houle : la mer s'est déchainée ce week-end

Du samedi 24 au dimanche 25 août 2024, le littoral de l'île a donné à voir un spectacle aussi magistral qu'impressionnant avec une houle atteignant jusqu'à 5,5 mètres de hauteur. Le spectacle a eu lieu sous le regard de nombreux badauds qui ont fait le déplacement sur les côtes. Les appels à la prudence ont toutefois été respectés. Une prudence toujours de vigueur ce lundi 26 août puisque les côtes ouest et sud sont toujours en vigilance jaune. Nous vous proposons de retrouver les plus belles images de la mer en furie.

Ukraine: un collaborateur de Reuters tué, deux journalistes blessés après une frappe russe

Un conseiller sécurité travaillant avec des journalistes de Reuters a été tué samedi dans une frappe de missile sur leur hôtel à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'agence de presse dimanche, après un weekend particulièrement meurtrier dans ce pays et en Russie.

Contrôles routiers : 245 infractions relevées sur les routes de l'île ce week-end

Les forces de l'ordre ont relevé 245 infractions sur les routes de l'île ce samedi 24 août et ce dimanche 25 août 2024. La police a mené 27 opérations de contrôles routiers ce samedi 24 août et ce dimanche 25 août 2024. Les policiers ont relevé 144 infractions dont 18 délits. Les gendarmes ont également effectué plusieurs contrôles. 101 infractions ont été relevées

La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle et le vent commencent à se calmer

Ce lundi 26 août 2024, Matante Rosina enlève son palto. Elle a eu froid cette nuit mais les rayons de soleil de ce matin la réchauffe. La houle s'amortit de plus en plus aujourd'hui. Le vent, qui soufflait fort ces derniers jours sur certaines régions, se calme également. Les rafales sont moins intenses. Les plus hauts sommets profitent d'un ciel dégagé tout au long de la journée.