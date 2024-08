Ce lundi 26 août 2024, Matante Rosina enlève son palto. Elle a eu froid cette nuit mais les rayons de soleil de ce matin la réchauffe. La houle s'amortit de plus en plus aujourd'hui. Le vent, qui soufflait fort ces derniers jours sur certaines régions, se calme également. Les rafales sont moins intenses. Les plus hauts sommets profitent d'un ciel dégagé tout au long de la journée. (photo rb/www.imazpress.com)