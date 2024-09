La Possession, Laurent Chardard, Édouard Philippe, danse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 4 septembre 2024 : - La Possession : la commune veut aménager une parcelle, des habitants ne veulent pas être expulsés - Edouard Philippe candidat à l'Elysée, l'après-Macron a commencé - Jeux paralympiques : la Réunionnais Laurent Chardard remporte le bronze sur le 50 m papillon - Festival "des arts de la marge" : une manière inclusive de mélanger la danse et le handicap - Air Austral : les locaux de la compagnie aérienne perquisitionnés par la brigade financière - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bien gris

La Possession : la commune veut aménager une parcelle, des habitants ne veulent pas être expulsés

Sur la commune de La Possession, plusieurs familles se disent menacées d'expulsion par la municipalité. Elles habitent sur terrain que la Ville voudrait reprendre pour y aménager une piste cyclable et un parking. Organisées en collectif, les huit familles dénoncent cette situation qu'ils auraient découvert par un appel téléphonique de la mairie fin décembre 2023. Si les habitants craignent de devoir partir, la mairie - qui revendique la propriété de cette parcelle -, l'assure : "différentes solutions ont été proposées pour mettre en situation régulière ces familles".

Jeux paralympiques : la Réunionnais Laurent Chardard remporte le bronze sur le 50 m papillon

Ce mardi 3 septembre aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, le Réunionnais Laurent Chardard a décroché la médaille de bronze sur le 50m papillon S6. Il a réalisé un temps de 31 secondes et 65 centièmes. Le nageur âgé de 29 ans, s'était qualifié pour la finale de l'épreuve le matin même en terminant avec le troisième temps des séries, avec un temps de 32 secondes et 15 centièmes. Une médaille que ne sera peut-être pas la seule de ses Jeux.

Edouard Philippe candidat à l'Elysée, l'après-Macron a commencé

Emmanuel Macron cherche un candidat pour Matignon, Édouard Philippe brigue sa succession à l'Élysée. En officialisant, en pleine crise politique, sa candidature à la "prochaine élection présidentielle", l'ancien Premier ministre trace la perspective de l'après-Macron, sans exclure une fin de mandat anticipée.

Festival "des arts de la marge" : une manière inclusive de mélanger la danse et le handicap

Du 2 au 21 septembre dans le centre-ville de Saint-Paul, la Compagnie Danses en l’R, met en lumière la puissance du handicap à travers plus de 21 spectacles de danse et de musique. Amateurs comme professionnels auront l'occasion de se produire dans plusieurs spectacles 100% inclusifs avec une programmation riche en diversité. Plus de 50 artistes provenant du Kenya, de Belgique, de Grande-Bretagne, de France hexagonale et de l’île de La Réunion seront présents sur la commune de Saint-Paul pour investir les espaces urbains.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bien gris

Ce mercredi 4 septembre 2024, Matante Rosina n'oublie pas son parapluie. En effet, dans l'est, la pluie est déjà présente au lever du soleil. Ailleurs, elle voit que le ciel est parsemé de nuages qui ont tendance à grossir au fil des heures. Dans l'après-midi, c'est pratiquement toue l'île qui se retrouve sous les nuages et la pluie s'installe dans l'est. En ce qui concerne le vent, il a tendance à se calmer.