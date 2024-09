Jeux paralympiques : le Réunionnais Laurent Chardard remporte le bronze sur le 50 m papillon

Ce mardi 3 septembre aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, le Réunionnais Laurent Chardard a décroché la médaille de bronze sur le 50m papillon S6. Il a réalisé un temps de 31 secondes et 65 centièmes. Le nageur âgé de 29 ans, s'était qualifié pour la finale de l'épreuve le matin même en terminant avec le troisième temps des séries, avec un temps de 32 secondes et 15 centièmes. Une médaille que ne sera peut-être pas la seule de ses Jeux (Photo : AFP)

Cette médaille est la première médaille paralympique que décroche Laurent Chardard.

Le Réunionnais fait mieux qu’à Tokyo, où il avait terminé au pied du podium de ce 50 m papillon. Sur le 100 m dos et le 100 m nage libre, il avait terminé respectivement 6e et 7e.

"Certes, le bronze, ce n’est pas ce que j’étais venu chercher. Mais quand on est dans un stade comme ça, c’est fou. Ma famille, ma copine sont là. Incroyable cette ambiance, j’ai adoré !", a-t-il réagi.

- Une performance saluée -

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a d'ailleurs salué sa performance. "Une nouvelle médaille pour la France, remportée par Laurent Chardard, notre champion made in 974 !", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

Cyrille Melchior également a tenu à saluer sa performance. "Félicitations à Laurent Chardard !" "Un Réunionnais dont le courage et la détermination sont une véritable source d’inspiration pour nous tous. Après avoir surmonté l’épreuve difficile d’une attaque de requin, Laurent a une fois de plus montré sa force et sa résilience en remportant la médaille de bronze sur le 50m papillon aux Jeux Paralympiques."

La présidente de Région, Huguette Bello, "adresse toutes mes félicitations au Réunionnais Laurent Chardard, médaillé de bronze en natation aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Nou lé fier nout gayar !"

- La compétition n'est pas terminée -

Aligné sur le 100 m nage libre S6 jeudi, Laurent Chardard espère que ce podium lui permettra de remporter une nouvelle médaille à Paris.

De nouveaux objectifs très prometteurs pour cet athlète originaire de La Réunion, qui, en août 2016, avait été victime d’une attaque de requin à Boucan Canot. C’est d’ailleurs cette attaque qui lui a fait perdre son bras droit et où sa jambe droite a été sectionnée.

Un handicap qui n’est pas un frein pour cet athlète de haut niveau, déterminé à ne rien lâcher.

Palmarès

2024 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'or 50m papillon

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille de bronze 50m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'argent 4x100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'or 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'or 100m dos

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille de bronze 100m nage libre

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille d'argent 50m papillon

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille de bronze 50m nage libre

