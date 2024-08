Jeux paralympiques : la France veut de nouveau vibrer avec ses athlètes

Dix-sept jours après la fin des JO, Paris rallume la flamme ce mercredi 28 août 2024 avec la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques qui aura lieu sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde à partir de 22 heures (heure Réunion). Malgré la rentrée et les tensions politiques, des millions de Français espèrent retrouver la ferveur olympique. Près de 5.000 athlètes vont concourir, dont 237 pour la France, parmi lesquels trois réunionnais : Dimitri Pavadé, Laurent Chardar et Gaël Rivière. (Photo vs/www.imazpress.com)

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques ce mercredi, près de 4.400 athlètes sont attendus pour défiler sur l’avenue des Champs-Élysées et sur la place de la Concorde à Paris, pour un total de 168 délégations, dont l’équipe paralympique des réfugiés.

La délégation française compte de son côté 237 athlètes engagés, dont 82 femmes, représentés par les porte-drapeaux Alexis Hanquinquant (para-triathlon) et Nantenin Keita (para-athlétisme).

- Paralympiques : trois Réunionnais pour faire briller La Réunion -

Athlétisme : Dimitri Pavadé et ses espoirs de médailles

Dimitri Pavadé vise l’or après une médaille d’argent à Tokyo avec un saut à 7,39 m.

Le Réunionnais a battu le record de France de saut en longueur le dimanche 14 juillet lors des championnats de France d'athlétisme handisport. Avec un saut à 7m59, il a battu le record de France de 20cm, et s'assure une place dans la sélection française des Jeux paralympiques.

Gravement blessé en juin 2023, Dimitri Pavadé revient de loin et avait entamé une course contre la montre pour être fin prêt pour les Jeux Paralympiques de Paris (28 août-8 septembre), où il se verrait bien rééditer son exploit de Tokyo 2021, à savoir une médaille d’argent au saut en longueur.

Palmarès

2021 - Jeux Paralympiques - Tokyo -Médaille d'argent - Saut en longueur

2021 - Championnats d'Europe - Bydgoszcz - Médaille d'argent - Saut en longueur

2021 - Championnats d'Europe - Bydgoszcz - Médaille de bronze - Relais universel

2019 - Championnats du Monde - Dubaï - Médaille d'argent - Saut en longueur

Natation paralympique : Laurent Chardard, nageur d’exception

Après une quatrième place à Tokyo, Laurent Chardard a dominé le 50 m papillon et le 100 m dos, prouvant qu’il est un prétendant sérieux pour l’or à Paris.

Le nageur s’alignera (en papillon et nage libre) aux Jeux paralympiques de Paris.

Palmarès

2024 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'or 50m papillon

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille de bronze 50m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'argent 4x100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'or 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'or 100m dos

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille de bronze 100m nage libre

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille d'argent 50m papillon

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille de bronze 50m nage libre

Lire aussi - Para-natation : le Réunionnais Laurent Chardard vise les JO 2024

Cécifoot : Gaël Rivière, en quête d’une finale en or

Médaillé d'or aux Championnats d'Europe, et membre de l'équipe française de cécifoot, Gaël Rivière apportera son expérience pour mener son équipe vers la victoire.

À 34 ans, le footballeur originaire de Saint-Benoît tentera de décrocher une médaille d’or olympique.

Double champion d’Europe (2011 et 2022) et vice-champion olympique en 2012, celui qui est avocat en dehors des terrains espère pouvoir finir sa carrière de footballeur en beauté par une médaille d’or olympique.

Palmarès :

2022 - Championnats d'Europe - Pescara - Médaille d'or

2012 - Jeux Paralympiques - Londres - Médaille d'argent

2009 - Championnats d'Europe - Nantes - Médaille d'or

2007 - Championnats d'Europe - Malaga - Médaille de bronze

Lire aussi - Gaël Rivière, le footballeur du barreau

JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion

Lire aussi - JO-2024 : de l'or et de l'argent pour deux athlètes de La Réunion et quelques déceptions

- Une cérémonie d'ouverture sur la plus belle avenue du monde -

Près de 5.000 athlètes, 150 danseurs, musiques… la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques se déroulera sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde à partir de 22 heures (heure Réunion).

La parade des athlètes paralympiques et de leurs 168 délégations se déroulera pendant 1h30 sur les Champs-Élysées en accès gratuit, tandis que la partie protocolaire et le spectacle se tiendront sur la Concorde, dans l’ancien stade des épreuves de BMX, skate et basket 3x3 transformé en arène et accessible avec un billet payant.

Comme en juillet, celle-ci sera découpée en tableaux et accordera une place prépondérante à la musique et à la danse.

Le thème sera radicalement différent de celui qu'il avait pensé pour les Jeux olympiques. "Ce sont des héros, et puis après, le lendemain, ils sont dans une situation plus difficile dans les choses du quotidien. Je pense qu'en musique, il y avait un truc à raconter avec ça, avec des montées, des descentes", explique Victor Le Masne, directeur musical des cérémonies.

"Les spectacles sont toujours politiques et, derrière ces Jeux paralympiques, il y a toujours en lame de fond la question de l’inclusion et du regard sur le handicap dans notre société. J’espère que nous contribuerons à améliorer les choses. Pour nous, la pression est en tout cas aussi forte", précise Thomas Jolly.

Le lancement des Jeux paralympiques verra aussi le retour de la vasque olympique qui sera allumée par Cyréna Samba-Mayela et le para-athlète Ryadh Sallem. La médaillée d’argent du 100m haies accompagnera le joueur de rugby-fauteuil en tant que derniers relayeurs de la flamme paralympique.

- JO et Jeux paralympiques... deux événements et leurs spécificités -

Histoire, logo, sports représentés… ces deux événements sportifs internationaux se suivent mais ne se ressemblent pas totalement.

Un logo spécifique

Il aura fallu vingt-huit ans pour que les Jeux paralympiques (JP) acquièrent une représentation officielle. Depuis sa création en 1988, l’emblème a connu plusieurs évolutions et symbolise "le mouvement", selon le Comité international paralympique (CIP).

Composé initialement de cinq formes reprenant les couleurs des anneaux olympiques, en 1994, seules trois formes (une rouge, une bleue et une verte) sont conservées, pour se différencier du logo des JO.

Elles sont ensuite affinées en 2004, devenant des sortes de virgules appelées "agitos".

Un calendrier décalé

Les JP se tiennent la même année mais pas simultanément. Selon un accord conclu en 2001, "les Jeux paralympiques se dérouleront toujours peu de temps après les Jeux olympiques".

Pendant ce délai, les sites de compétitions sont préparés à accueillir les nouvelles épreuves.

Sur le site officiel de Paris 2024, le président du CIP, Andrew Parsons, défend une autre approche : "Les Jeux paralympiques sont un moment unique de célébration des athlètes paralympiques. C’est leur moment ! Faire un événement unique banaliserait ou noierait les performances exceptionnelles de ces athlètes qui méritent toute notre attention."

Des disciplines adaptées, d’autres spécifiques

Escrime fauteuil, basket fauteuil, para aviron, para athlétisme… Les disciplines paralympiques sont, pour la plupart, des déclinaisons de celles pratiquées aux JO.

La plupart du temps, des adaptations sont réalisées au niveau du matériel. D’autres sports sont très différents. Le rugby fauteuil ne se joue pas avec un ballon ovale mais un ballon de volley, sur un terrain de basket, avec la possibilité de passer en avant.

Le volley-ball se pratique assis, sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas car les joueurs doivent rester les fesses ou le dos au sol.

Deux sports sont spécifiques aux JP : la boccia – une sorte de pétanque, généralement pratiquée en fauteuil roulant, parfois avec une assistance – et le goalball – sport collectif de ballon qui se joue principalement allongé au sol et avec un masque sur les yeux.

Des designs différents pour les médailles

Si le système de médailles d’or, d’argent et de bronze est le même pour les deux compétitions, le design est différent. Pour les JP, le symbole des agitos est inséré au centre d’une vue de la tour Eiffel, avec "Paris 2024" écrit en braille.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com