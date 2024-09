Manifestation, soldes, rétro, Barnier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 7 septembre 2024 : - Saint-Pierre : une manifestation pour dénoncer la nomination de Michel Barnier - Soldes : l'heure des bonnes affaires pour les acheteurs et commerçants… ou pas - Accident de moto, volcan, La Possession, électrique et Michel Barnier - Matignon : "Le président va présider et le gouvernement gouverner", assure Barnier - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour ce samedi matin

Saint-Pierre : une manifestation pour dénoncer la nomination de Michel Barnier

La section réunionnaise de la France insoumise appelle à manifester ce samedi 7 septembre 2024. Elle donne rendez-vous aux électrices et électeurs du Nouveau Front Populaire ainsi qu’à "l’ensemble des forces politiques, associatives, syndicales se reconnaissant dans les combats menés par ce dernier", au Marché forain de Saint-Pierre à partir de 8h. Plusieurs organisations syndicales seront présentes.

Soldes : l'heure des bonnes affaires pour les acheteurs et commerçants… ou pas

Coup d'envoi des soldes ce samedi 7 septembre 2024. L'heure de faire de bonnes affaires durant ces quatre semaines de promotions en tout genre. Avec des rabais allant parfois jusqu'à 70%, cette période dite de "bonnes affaires" est une aubaine pour les Réunionnais mais aussi pour des commerçants dont la filière est aujourd'hui en grande difficulté. Attention toutefois aux "fausses bonnes affaires". Mais pour éviter cela, les inspecteurs veillent.

Accident de moto, volcan, La Possession, électrique et Michel Barnier

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2024:

• Lundi 2 septembre - Saint-Paul : Gabriel, 11 ans, a perdu la vie lors d'une compétition de moto

• Mardi 3 septembre - Piton de la Fournaise : le volcan en plein sommeil, mais pour combien de temps...

• Mercredi 4 septembre - La Possession : la commune veut aménager une parcelle, des habitants ne veulent pas être expulsés

• Jeudi 5 septembre - Manque de bornes, prix élevés : entre la voiture électrique et La Réunion, c'est la panne

• Vendredi 6 septembre - La gauche gagne les législatives, la droite s'installe Matignon et Macron maintient son cap politique

Matignon : "Le président va présider et le gouvernement gouverner", assure Barnier

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a déclaré vendredi soir sur TF1 que l'exécutif entrait dans une "nouvelle époque" et assuré que "le président (allait) présider et le gouvernement gouverner".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour ce samedi matin

D'après la boule de cristal de Matante Rosina, ce samedi 7 septembre 2024 débute sous le soleil. Au fil des heures, quelques petits nuages débarquent dans le ciel mais ils ne sont pas bien méchants. Côté température, elles sont de saison et peuvent atteindre les 28 degrés sur les côtes. Le vent commence à s'affaiblir.