Soldes : l'heure des bonnes affaires pour les acheteurs et commerçants… ou pas

Coup d'envoi des soldes ce samedi 7 septembre 2024. L'heure de faire de bonnes affaires durant ces quatre semaines de promotions en tout genre. Avec des rabais allant parfois jusqu'à 70%, cette période dite de "bonnes affaires" est une aubaine pour les Réunionnais mais aussi pour des commerçants dont la filière est aujourd'hui en grande difficulté. Attention toutefois aux "fausses bonnes affaires". Mais pour éviter cela, les inspecteurs veillent. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

-70%, -50%, -30%... des étiquettes qui attirent l'œil, en veux-tu, en voilà. De quoi attirer les Réunionnais et Réunionnais dans les rayons des magasins en quête d'une bonne affaire, d'un nouveau jeans ou encore d'un joli polo à moitié prix.

Mais voilà, en cette période d'inflation et de post-rentrée, ce que les commerçants craignent, c'est que cette fièvre acheteuse ne se montre pas.

Lire aussi - La ville du Port organise des soldes en musique

Lire aussi - La ville de Saint-Pierre accueille les soldes 2024

Lire aussi - Saint-Denis : retour des soldes 2024

Lire aussi - Saint-Paul : le moment des soldes arrive

- Une période compliquée pour le textile -

"La période est très compliquée, plus de d'habitude", ne cache pas Julie Sidiot, commerçante à Saint-Denis. Un constat morose partagé par Sandiren Permale, gérant de la bijouterie Samy à Saint-Denis. "Avec la rentrée ce n'est pas comme les années précédentes, c'est beaucoup plus calme."

Selon elle, cela s'explique par "un changement des habitudes de consommation, d'achat et l'inflation." "On fait attention à tout, on se serre la ceinture."

"Le problème aujourd'hui c'est qu'on n'a aucune visibilité. Nous ne pouvons pas dire que cela va cartonner. Soit les commerces travaillent bien, soit pas du tout, soit moyennement", ajoute-t-elle. "Et en ce moment c'est calme."

Au sein de sa boutique de lingerie elle le dit : "nous avons de bonnes promotions, c'est super intéressant mais après, on verra ce que ça donne".

"Les clients ne se font plus forcément plaisir et c'est dommage", déplore-t-elle. "Ils se disent qu'ils ont suffisamment de choses."

Raison pour laquelle Julie Sidiot lance "il faut profiter des soldes, pour se faire plaisir et nous commerçants, on espère qu'il y aura cette envie".

Les soldes, au-delà de remplir les armoires des clients, est à l'inverse le moyen pour les commerçants de faire de la place.

En effet, la période est propice à se débarrasser de l'ancienne collection et des stocks qui ne sont plus vendus. Des vêtements qui s'accumulent dans un secteur où, on le sait tous, la mode change tous les jours.

"On fait des promotions sur les anciennes collections et ça permet pour la majorité des commerçants de réduire le stock pour racheter derrière", explique Sandiren Permale.

- Trop de promos tuent les promos -

Si les commerçants craignent de faire grise mine, c'est également que la rentrée est passée par là, avec des promos et des braderies à la pelle. Et qu'après la période des soldes, auront également lieu d'autres journées de promotions notamment avec le Black Friday en novembre.

Sans compter les magasins qui pratiquent des réductions plusieurs fois dans l'année.

N'y-a-t-il donc pas trop de promos ? Selon la commerçante de Saint-Denis, "les soldes arrivent un peu tard". "Dans l'Hexagone c'est en juin, on devrait faire pareil."

"Depuis l'an dernier nous constatons la baisse de fréquentation pendant les soldes (hormis la première semaine). Ça s'essouffle."

À l'inverse pour Sandiren Permale, "c'est la meilleure date car en octobre c'est creux et en novembre il y a le Black Friday", juge-t-il.

Cependant, il concède qu'avec la rentrée et les braderies commerciales qui ont eu lieu en amont, la crainte que les clients ne viennent pas est bien présente. "Mais nous avons espoir quand même que ça marche."

- Mais attention aux fausses bonnes affaires -

Certains clients dénoncent eux l'attitude de certains commerces qui, selon elles, gonfleraient les prix avant les soldes.

Une pratique totalement interdite par la loi.

Et pour cela, les agents de contrôles veillent au grain. Ils "interviennent tout au long de la période, dans tous les types de commerce", précise la préfecture de La Réunion. "Ces contrôles - une centaine en moyenne par période de soldes - peuvent donner lieu à des rappels à la réglementation (environ 30 à 40%)."

"En fonction de la gravité des faits, des suites pénales peuvent également être envisagées", précisent les services de l'État.

Ces pratiques illicites peuvent être sanctionnées par des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

La préfecture préconise également aux consommateurs qui "s’assurer de ne pas faire face à de fausses bonnes affaires, de procéder à un repérage avant les soldes afin de vérifier que le rabais porte bien sur le prix initial et non pas sur un prix artificiellement gonflé".

"Les consommateurs qui se rendent compte d’une anomalie peuvent la signaler, anonymement ou non, sur la plateforme internet SIGNAL CONSO. Ces signalements permettent notamment d’orienter les opérations de contrôles."

Pour rappel,

Les soldes sont des ventes réglementées. Les principaux points sont :

• Elles sont accompagnées ou précédées de publicité ;

• Elles concourent à l'écoulement accéléré de marchandises en stock, dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés (par le vendeur) depuis au moins un mois avant les soldes. Les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant cette opération commerciale ;

• Elles comportent une annonce de réduction de prix dans la limite du stock à écouler. Le prix antérieur doit être indiqué et le rabais doit être calculé par rapport à un prix de référence qui correspond au prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant les soldes.

• Il est interdit d’augmenter les prix avant la période des soldes dans le but de faire croire à une offre promotionnelle plus importante qu’elle ne l’est en réalité.

La conformité des rabais annoncés et de toutes les indications publicitaires sont les points majeurs des contrôles opérés par les agents de l’État (pôle concurrence de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités - DEETS).

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com