Accident de moto, volcan, La Possession, électrique et Michel Barnier

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2024: • Lundi 2 septembre - Saint-Paul : Gabriel, 11 ans, a perdu la vie lors d'une compétition de moto • Mardi 3 septembre - Piton de la Fournaise : le volcan en plein sommeil, mais pour combien de temps... • Mercredi 4 septembre - La Possession : la commune veut aménager une parcelle, des habitants ne veulent pas être expulsés • Jeudi 5 septembre - Manque de bornes, prix élevés : entre la voiture électrique et La Réunion, c'est la panne • Vendredi 6 septembre - La gauche gagne les législatives, la droite s'installe Matignon et Macron maintient son cap politique (Photo : www.imazpress.com)

Ce dimanche 1er septembre 2024, la septième manche du championnat de course de côte organisée par la ligue réunionnaise de motocyclisme a été endeuillée par la mort de Gabriel Carpaye, 11 ans. Le jeune garçon a perdu le contrôle de son deux-roues lors d'une compétition dans les rampes de Saint-Paul. Hélitreuillé jusqu'au CHU Sud, il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

Le Piton de la Fournaise est-il endormi pour toujours ? Voilà un an que notre volcan ne s'est pas donné en spectacle, ne laissant apercevoir aucune éruption, pas même la moindre petite lave. Le volcan aurait-il besoin de repos ? Ce qui est certain, c'est que le volcan dans une phase de calme relatif, potentiellement marquant la fin d'un cycle éruptif. Un calme qui pourrait être de courte ou longue durée. Seul le Piton de la Fournaise nous le dira.

Sur la commune de La Possession, plusieurs familles se disent menacées d'expulsion par la municipalité. Elles habitent sur terrain que la Ville voudrait reprendre pour y aménager une piste cyclable et un parking. Organisées en collectif, les huit familles dénoncent cette situation qu'ils auraient découvert par un appel téléphonique de la mairie fin décembre 2023. Si les habitants craignent de devoir partir, la mairie - qui revendique la propriété de cette parcelle -, l'assure : "différentes solutions ont été proposées pour mettre en situation régulière ces familles".

Bientôt nous serons tous à l'électrique… ou pas. Si l'État dit vouloir tout faire pour décarboner la France et supprimer les voitures thermiques (essence ou diesel), cela ne semble pas près de se réaliser. Si passer à l'électrique ou à l'hybride rechargeable séduit, à La Réunion le courant ne passe pas. Les bornes de recharge sont en nombre insuffisant ou ne sont pas fonctionnelles, les prix des véhicules sont élevés, le recyclage de ces véhicules est impossible dans l'île… Entre la voiture électrique et La Réunion, c'est la panne.

Emmanuel Macron a tranché : ça sera Michel Barnier à Matignon. Un homme de droite, 51 ans de carrière politique dans les bagages, fidèle Républicain, et donc membre d'un parti arrivé quatrième lors des élections législatives anticipées. Une nouvelle entourloupe du Président, qui, refusant le moindre changement de cap de sa politique, bafoue le résultat des urnes et méprise une fois de plus le peuple français.