Automobile : entre inconvénients et ventes qui ne décollent pas, La Réunion pas prête de passer à l'électrique

Bientôt nous serons tous à l'électrique… ou pas. Si les grands dirigeants et l'État veulent tout faire pour décarboner la France et supprimer les voitures thermiques (essence ou diesel), ce n'est pas demain que cela risque d'arriver. Et même si passer à l'électrique ou à l'hybride rechargeable séduit de plus en plus, à La Réunion, le courant ne passe pas. Pas assez de bornes ou des bornes qui ne sont pas fonctionnelles, prix trop élevés, impossibilité d'installer une recharge. Ajouté à cela le recyclage de ces véhicules impossible dans l'île ou possible à la seule condition pas très écolo d'envoyer cela pas bateau … La voiture électrique et La Réunion, c'est la panne. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"En matière de mobilité électrique, 2023 a été une année charnière avec un prévisionnel fixé à 10.600 véhicules qui a été dépassé", vante l'Observatoire de l'énergie de La Réunion. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentant 3,5 % du parc automobile.

Et pourtant, en juillet 2024, le compte n'y est pas. "Pour la première fois depuis 2018, le marché de l'électrique est en recul à La Réunion", note Philippe-Alexandre Rebboah, directeur de Leal Réunion et président du SICR (Syndicat du commerce de La Réunion). Un recul de l'ordre de 13%.

Toutes marques confondues à l'heure actuelle, se sont vendus 1.833 véhicules 100% électriques et 521 hybrides rechargeables.

Selon le directeur de Leal Réunion, cela peut s'expliquer de plusieurs manières. "Les personnes qui achètent de l'électrique sont soient des propriétaires qui vivent en maison individuelle, soit des chefs d'entreprise."

Autre problème, les logements collectifs ne sont pas – pour la plupart – équipés en borne de recharge donc forcément toute clientèle potentielle ne peut pas y avoir accès", ajoute Philippe-Alexandre Rebboah.

De plus, les prix sont élevés et avec la fin du bonus écologique, "les achats de véhicules électriques ralentissent".

Et pourtant "La Réunion est un territoire adapté aux véhicules électriques de par sa dimension" estime-t-il. "Les véhicules ont largement de quoi se déplacer de manière quotidienne sans le stress de se dire si l'autonomie tiendra."

- Un véhicule électrique c'est bien, pouvoir se brancher c'est mieux -

Le souci à La Réunion, c'est également le développement des bornes de recharges pour ces véhicules.

"Tant qu'on n'aura pas de réseau de maillage de bornes électriques suffisant, on sera confronté à cet effet de plafond sur le développement des véhicules électriques", explique Philippe-Alexandre Rebboah.

Une chance presque que le leasing social n'ait pas été instauré à La Réunion, puisque les gens auraient consommé de l'électrique mais tous n'auraient pas pu se brancher.

Mais voilà, à La Réunion, il existe, en juin 2024, 762 prises de recharges publiques. Seuls 552 d'entre elles sont en fonctionnement. Et ce, alors que l'objectif fixé en 2023 était de 1.100 prises de recharges, selon les chiffres de l'Observatoire de l'énergie.

- La raison : un schéma de développement à la traine -

La Région Réunion prône un développement de l'électrique pour éviter le CO2. Mais pour cela, "il faut sécuriser l'usage des véhicules électriques", lance Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional en charge de la transition écologique.

Raison pour laquelle la collectivité demande "que dans le schéma directeur soient mis en place des infrastructures de recharge et notamment la mise en œuvre d'un corridor de bornes de recharges rapides sur les axes principaux de La Réunion, le littoral, la RN3 entre Saint-Benoît et Saint-Pierre, Cilaos, Salazie", évoque le conseiller régional.

"Sans sécurisation il y aura de la frustration au niveau des usages et finalement on n'arrivera pas à atteindre les objectifs."

Un schéma proposé par le Sidélec qui n'était d'ailleurs pas du goût de la Région.

Lors de la commission permanente, la collectivité a émis un avis négatif. Notamment en raison de "l'insuffisance de la couverture : le déploiement d’un seul point de charge accéléré par zone IRIS est jugé insuffisant, l'absence de calendrier détaillé, le manque de détails sur l’entretien ainsi que l'interopérabilité des bornes".

De son côté, dans un communiqué paru le 27 août, le Sidélec a pris acte de l'avis défavorable de la Région sur la stratégie de déploiement.

Le Sideléc estime cependant que concernant "les observations de la Région Réunion, des réponses précises ont été apportées par courrier en date du 30 juillet 2024". "Il semblerait qu’elles n’ont pas été prises en considération dans le débat qui s’est tenu lors de la Commission Permanente du 23 août 2024" ajoute le syndicat.

"C'est dans cet état d’esprit que le SDIRVE a été élaboré pour viser trois objectifs. D’une part, assurer un maillage territorial homogène pour les bornes publiques, non discriminatoires et répondant aux besoins actuels et futurs. D’autre part, disposer d’un réseau de bornes adapté aux contraintes en Zone Non Interconnectée au réseau électrique continental" détaille-t-il. Enfin, "atteindre le scénario fixé par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)".

"Pour rappel, il s’agit de 1 700 bornes pour 3 400 points de charges sur les 24 communes de l’île à l’horizon 2028. Cela signifie une réponse adaptée pour tous sans aucune zone blanche. Il a également été convenu que cette orientation prenne en compte le réseau de bornes des acteurs privés et privilégie sur les espaces publics la recharge lente et accélérée couplée, si possible, avec une production solaire pour veiller au nécessaire équilibre entre l’offre et la demande électrique" ajoute le Sidélec.

- Des véhicules difficiles à importer, réparer et impossibles à exporter -

Outre les bornes en nombre insuffisant sur le territoire, la question qui se pose pour le déploiement de l'électrique, c'est l'après.

Entre coût d'entretien, réparation, recyclage… soit cela coûte excessivement cher à La Réunion, soit le département n'est pas en mesure d'assurer l'avenir des composants de ces véhicules.

"L'engouement des véhicules électriques génère quelque part des impacts collatéraux", évoque Philippe-Alexandre Rebboah, directeur de Leal Réunion et président du SICR.

"Aujourd'hui comme vous le savez – et comme Imaz Press l'avait déjà évoqué – il n'y a pas de solution opérationnelle pour le recyclage des batteries au lithium."

Une problématique évoquée d'ailleurs en préfecture le vendredi 30 août avec les différents acteurs.

D'autant que des véhicules qui se veulent écologiques, obligés d'être envoyé pour réparation ou recyclage par bateau vers l'Hexagone, cela n'a rien d'écolo.

Entre absence de bornes, difficulté de recyclage ou encore cherté… la voiture électrique a encore du chemin à faire avant de trouver sa place à La Réunion et de permettre à l'île d'utiliser moins d'énergies fossiles.

