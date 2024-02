Voitures électriques : quand le moindre problème de batterie vide les porte-monnaies

À La Réunion, le marché du véhicule électrique bat à plein régime. Mais pourtant, si notre île n'a rien à envier à l'Hexagone concernant le déploiement de ces véhicules prônant l'écologie, côté service après-vente ce n'est pas le cas. Des batteries renouvelables vendues à prix d'or, des modules au cœur des batteries réparables mais pas n'importe où, des déchets électriques pas exportables… L'électrique - enjeu important pour l'avenir -, s'avère être parfois un fardeau difficile à gérer à La Réunion (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pierre (prénom d'emprunt) a acheté il y a plus de six ans un véhicule électrique pour un montant d'environ 30.000 euros. Lors de l'achat, on lui affirme que sa batterie est sous garantie pendant huit ans.

Mais voilà, cette année, son véhicule connaît une panne électrique. Appelant le garage, on l'informe que la garantie ne fonctionne plus. Ne comprenant pas, Pierre se rend au garage. C'est alors qu'on lui explique que si la batterie est garantie huit ans, les modules composant la batterie sont eux sous garantie pendant cinq ans.

Souhaitant faire réparer sa voiture, Pierre demande la démarche à suivre auprès de son concessionnaire. "Là on m'annonce qu'ils ne peuvent pas gérer sur place parce qu'ils ne sont pas équipés pour réparer la batterie", dit-il, interrogé par Imaz Press.

"Le chef m'a précisé que le garage n'avait pas l'autorisation du constructeur pour se lancer dans des réparations."

Pour réparer sa batterie, il reçoit un devis, consulté par Imaz Press, de 31.643 euros... Soit le prix payé à l'achat du véhicule neuf.

Proposition lui est donc fait de repasser commande pour un nouveau véhicule et de reprendre celui qui est en panne pour la somme modique de... un euro.

Pierre est consterné. "Je crois en l'électrique, j'ai pris le confort d'y vivre, c'est intéressant au niveau économique. On s'est même équipé d'une borne à la maison."

"Racheter une voiture c'est contraire à une démarche écologique."

Pierre décide donc de se tourner vers un autre concessionnaire pour son véhicule. Là, même déconvenue.

Si le concessionnaire est en capacité de réparer les véhicules électriques et de changer le module défaillant, pour la voiture de Pierre c'est impossible. Impossible car elle n'est pas la marque de ce concessionnaire.

L'automobiliste croit en l'électrique. Mais ce qu'il déplore, "c'est le manque de clarté sur la garantie des batteries, la capacité de recharge et la capacité à changer les modules dans le temps comme pour n'importe quelle voiture".

Pierre espère pouvoir récupérer son véhicule pour le faire réparer. Mais là encore, si le conducteur envisage de renvoyer sa voiture dans l'Hexagone pour modifier le module défaillant et la revendre là-bas, là aussi il risque fortement de se confronter à un autre problème lié essentiellement à l'électrique et aux batteries au lithium.

"Et si je la laisse à La Réunion j'en fais quoi ? Est-ce qu'il existe des garages à épaves pour voitures électriques ?"

- Des réparations difficiles et spécifiques à chaque marque -

Alors électrique bonus ou malus ? Pourquoi Pierre n'arrive-t-il pas à faire réparer sa voiture électrique ?

Le président du SICR (Syndicat de l'importation et du commerce à La Réunion) et directeur général de Leal Réunion, Philippe-Alexandre Rebboah nous explique.

Au cœur de sa concession, "nous disposons d'une air dédiée délimitée qui évite tout risque d'électrocution et met la voiture en sécurité tout comme les techniciens", précise-t-il.

"Normalement c'est le préambule de toute démarche de certification. Vous ne pouvez pas vendre de modèle si vous n'avez pas l'habilitation pour pouvoir l'entretenir", explique le président du SICR. "Il y a une formation, un outillage à acquérir."

Si un concessionnaire a confirmé à notre conducteur (Pierre – ndrl) pouvoir réparer les modules des batteries au lithium mais pas de la sienne, "c'est que chaque marque a sa propre technologie", indique le directeur de Leal Réunion.

"C'est d'ailleurs pour cela que ça change le business de l'après-vente que ce soit une voiture électrique car l'on est quasi 100% obligé d'entretenir et de suivre chez son concessionnaire."

- Des modules de batterie difficiles à stocker... -

Plusieurs autres problèmes des véhicules électriques posent. "Si l'on sait changer les modules défaillants, le problème c'est qu'après les modules on ne sait pas quoi en faire car on n'est pas capable de les exporter", explique Philippe-Alexandre Rebboah, président du SICR (Syndicat de l'importation et du commerce à La Réunion) et directeur général de Leal Réunion.

L'autre souci qui se pose, c'est que pour remplacer les modules défaillants, il en faut des nouveaux et là encore, impossible d'en stocker de grandes quantités.

"Nous sommes à 10.000 km de l'Europe, un peu moins de l'Asie mais le problème reste le même. Si la voiture tombe en panne et que le module à changer n'est pas en stock le client doit attendre. Les compagnies aériennes refusent de prendre les batteries au lithium et par bateau cela prend du temps", ajoute Philippe-Alexandre Rebboah. Un délai pour faire changer son module qui peut aller jusqu'à deux mois.

Si "on essaie de stocker les modules, on ne peut pas en avoir trop pour éviter les risques d'incendies", note le président du SICR.

Une logistique et un souci d'approvisionnement qu'il "faudra travailler dans les prochaines années".

- ... et pour l'heure impossible à exporter -

À cela s'ajoute une autre complexité pour les véhicules électriques, celle du stockage des batteries et modules défaillants.

Des batteries au lithium dont le risque inflammable est tel qu'il est impossible de les exporter une fois utilisée en dehors de La Réunion. De même, les compagnies maritimes d'affrètement refusent de transporter des appareils transportant du lithium, n'étant pas neuf.

"Le lithium, au contact de l'air (s'il y a un défaut sur la batterie) s'embrase et pas grand-chose n'arrête l'incendie, même en étant immergé ça peut brûler", expliquait Philippe-Alexandre Rebboah, lors d'une précédente interview.

"Les voitures d'occasion ne sont pas autorisées – ou alors il faut que le particulier à ses frais prenne un conteneur réfrigéré et alors cela se chiffre en plusieurs milliers d'euros", note le président du SICR.

La compagnie maritime locale Mer Union refuse les véhicules d'occasion. "On n'est pas habilité à les transporter", explique Christelle Goinden-Flambard, directrice. "On ne prendra pas le risque de transporter ce type de batteries, jugées trop instables", précisait-elle lors d'un précédent entretien.

Sur le territoire jusqu'à présent, aucune solution n'existe pour réexporter ces déchets car il n'y a pas de traitement local, même si un appel à projet a été fait par l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et que des pistes sont à l'étude. "Nous aurons une réunion prochainement avec la Région et l'État ainsi qu'un organisme collecteur et les compagnies maritimes pour entériner le projet", précise Philippe-Alexandre Rebboah.

Sauf que, même si les acteurs se concertent, "les compagnies maritimes restent frileuses à charger ces déchets, car autant la batterie est stable dans un véhicule neuf, autant quand le module est sorti de son logement il représente un risque inflammable", ajoute Philippe-Alexandre Rebboah.

Un travail de collaboration entre Suez et la compagnie maritime CMA-CGM est déjà en cours pour finaliser un process d'exportation des batteries dans un conteneur à la température régulée, un "reefer".

Ajouté à cela des sarcophages ignifugés pour éviter tout risque de propagation d'un incendie.

Lire aussi - Batteries au lithium : elles sont difficiles à importer et impossibles à exporter

- L'électrique, un enjeu d'avenir avec quelques failles à La Réunion -

Si le SICR s'évertue avec des acteurs locaux à trouver des solutions, "c'est que l'électrique est un enjeu environnemental et économique".

Mais attention à ne pas aller trop vite, alors que La Réunion reste encore un peu à la traîne.

Prenez la nouvelle annonce : une voiture électrique en "leasing social", à environ 100 à 150 par mois. "Attention à l'effet boomerang car ce qu'on va envoyer ça va revenir", prévient Philippe-Alexandre Rebboah.

"Il ne faut pas lâcher la pression et travailler sur ce qui a été initié depuis de nombreuses années pour le développement de l'électrique sur le territoire. Mais surtout prendre en considération les enjeux de la filière et celle du traitement des batteries."

Parmi les enjeux que la filière doit encore développer à La Réunion, l'installation de bornes électriques. "Sur ce point on est clairement en retard", lance le président du SICR.

Toutefois, un programme est en cours avec le Sidélec pour le développement d'ici 2025 de 1.700 bornes sur le territoire. "Cela permettra aux futurs consommateurs - et même ceux qui vivent dans un logement collectif – de pouvoir avoir accès à une voiture électrique."

À La Réunion donc de veiller à ce que ce déploiement de l'électrique ne soit pas freiné par des problèmes de stockage, de recyclage et de réparation.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com