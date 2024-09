Saint-Paul : Gabriel, 11 ans, a perdu la vie lors d'une compétition de moto

Ce dimanche 1er septembre 2024, la septième manche du championnat de course de côte organisée par la ligue réunionnaise de motocyclisme a été endeuillée par la mort de Gabriel Carpaye, 11 ans. Le jeune garçon a perdu le contrôle de son deux-roues lors d'une compétition dans les rampes de Plateau-Caillou. Hélitreuillé jusqu'au CHU Sud, il est malheureusement décédé des suites de ses blessures (Photo : Facebook)

Gabriel Carpaye, 11 ans, également connu pour porter le numéro #87 s'en est allé.

"Il est parti en course individuelle dans les rampes de Saint-Paul, mais dans un virage la moto a commencé à guidonner (lorsque le guidon prend une bosse ou une imperfection et part dans tous les sens - ndlr)", explique à Imaz Press, Claude Lepinay, l'organisateur de la course. L'accident a eu lieu vers 14h40.

"Ayant perdu le contrôle de sa moto, il a percuté la falaise", précise-t-il.

Rapidement, "le commissaire s'est déplacé pour aller voir. L'un des spectateurs a prévenu le secours tout en commençant un massage cardiaque". "Cinq minutes après, les secours sont arrivés", indique l'organisateur.

Gabriel Carpaye a ensuite été hélitreuillé vers l'hôpital de Saint-Pierre. "Malheureusement Gabriel a fait plusieurs arrêts cardiaques et au dernier les secours n'ont pas réussi à le récupérer", dit-il.

- Un jeune prometteur -

Des dires de Claude Lepinay, l'organisateur de la course et de Samuel Rivière, président de la ligue réunionnaise de motocyclisme, Gabriel Carpaye était l'un des espoirs de sa catégorie.

"C'était un jeune prometteur. Surtout ce dimanche matin au niveau du classement il était troisième de sa catégorie", confie Claude Lepinay.

