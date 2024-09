Volcan, Francofolies, Macron, cinéma et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 3 septembre 2024 : - Piton de la Fournaise : le volcan en plein sommeil, mais pour combien de temps... - Francofolies : de la Clairière en passant par Saint-Gilles... le festival prend ses quartiers à Saint-Paul - Matignon : Macron "teste" Cazeneuve et Bertrand, la surprise Beaudet émerge - Le Temps des femmes : le festival du film revient pour sa cinquième édition - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un peu de pluie dans l'est

Piton de la Fournaise : le volcan en plein sommeil, mais pour combien de temps...

Le Piton de la Fournaise est-il endormi pour toujours ? Voilà un an que notre volcan ne s'est pas donné en spectacle, ne laissant apercevoir aucune éruption, pas même la moindre petite lave. Le volcan aurait-il besoin de repos ? Ce qui est certain, c'est que le volcan dans une phase de calme relatif, potentiellement marquant la fin d'un cycle éruptif. Un calme qui pourrait être de courte ou longue durée. Seul le Piton de la Fournaise nous le dira.

Francofolies : de la Clairière en passant par Saint-Gilles... le festival prend ses quartiers à Saint-Paul

C'est parti pour six jours de fêtes… Ce mardi 3 septembre, débute l'événement phare de ce mois de septembre sur la commune de Saint-Paul, les Francofolies. La septième édition a lieu du 3 au 8 septembre 2024. Un festival qui ambiancera la clairière de la Saline mais prendra ses quartiers également dans le cœur de Saint-Gilles et dans les salles de concerts de l'ouest.

Matignon : Macron "teste" Cazeneuve et Bertrand, la surprise Beaudet émerge

Emmanuel Macron a reçu lundi Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, mais c'est un troisième nom, plus inattendu, qui a émergé comme possible Premier ministre dans une configuration quasi-ingouvernable: le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Thierry Beaudet, inconnu du grand public.

Le Temps des femmes : le festival du film revient pour sa cinquième édition

À Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Benoît, Trois-Bassins, Le Port, Saint-Gilles et Saint-Joseph, le festival du film de femmes revient pour sa cinquième édition. Au programme : une vingtaine de films du drame à la comédie abordant la condition de la femme dans le monde avec des bio-pics, des fictions, des documentaires. L'entrée est gratuite dans toutes les salles sauf au Cinépalmes de St-Denis qui propose un tarif à 4€ l’entrée

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un peu de pluie dans l'est

Ce mardi 3 septembre 2024, Matante Rosina annonce encore de l'humidité dans l'air dans l'est. La pluie s'est donnée rendez-vous sur les plaines et au volcan. L'ouest est relativement épargnée mais il est tout de même possible de recevoir quelques gouttes dans l'après-midi. Les températures remontent légèrement et la mer se calme.